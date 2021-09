Bilan Covid-19 : nouvelle baisse des contaminations ce 23 septembre

Le nombre de contaminations à la covid-19 en Algérie est relativement faible, comparé à la catastrophe causée par la troisième vague du virus. Le ministère de la Santé vient encore une fois confirmer la décrue. Par la même occasion il invite les citoyens à en profiter, en allant se faire vacciner.

Aujourd’hui, le bilan des contaminations indique que l’Algérie a recensé 161 nouveaux cas d’infection à la covid-19 ces dernières 24 heures. Le même communiqué du ministère de la Santé déplore 9 cas de décès et 21 cas ayant nécessité une réanimation. Pas moins de 139 nouvelles guérisons ont été cependant enregistrées.

Suite aux derniers chiffres dévoilés par le ministère de la Santé, le total des cas de contamination à la covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie s’élève à 202.283 cas. Le total des personnes ayant succombé au virus dépasse les 5759, selon les mêmes chiffres.

50 % de la population vaccinée

Alors que tout le monde pensait que la campagne de vaccination en Algérie était loin des résultats escomptés, le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, a dévoilé aujourd’hui un taux de vaccination pour le moins inattendu.

Le ministre a indiqué en effet, aujourd’hui, que 50 % des citoyens en Algérie sont vaccinés. Benbouzid a notamment précisé que « le taux de 50 % des catégories concernées par la vaccination contre l’épidémie du Covid-19″. 10 millions de personnes donc, d’un total de 20 millions, ont pu bénéficier de la campagne.

Il est à rappeler que l’Algérie a connu une troisième vague particulièrement meurtrière au mois de juillet dernier. Le souvenir des hôpitaux débordés et la pénurie de l’oxygène, ont poussé plus d’un réticent à aller se faire vacciner. Cette solution, s’accordent tous les spécialistes, et la seule qui puisse permettre de tourner la page de l’épidémie.