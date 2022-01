Bilan Covid-19 : nouvelle baisse des contaminations ce 09 janvier

Le feuilleton des contamination se poursuit, en Algérie. Bien que la situation reste sous contrôle, les chiffres du bilan risquent d’exploser d’un moment à un autre, redoutent plusieurs spécialistes. En plus du variant Delta, l’Algérie compte également des cas du variant Omicron, très contagieux.

Aujourd’hui, 09 janvier 2021, le bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de 415 nouveaux cas de contamination à la covid-19, contre 426 cas de contamination recensés lors de la journée d’hier. Il s’agit donc d’une nouvelle baisse.

Outre les cas de contamination, le même bilan publié, ce dimanche, par le département de Benbouzid indique que l’Algérie a enregistré 9 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au coronavirus, 33 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que 274 nouvelles guérisons.

Le bilan total des infection au coronavirus, en Algérie grimpe, après ces derniers chiffres, à plus 222.157 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui passe à plus de 6.339 cas.

Deltacron, le nouveau variant du covid-19

Après Omicron, voilà que Delta revient par la petite porte. En effet, les deux variants se sont combinés et ils ont donné naissance à une nouvelle souche baptisée Deltacron, détectée à l’ile de Chypre, ou 25 cas d’infection à ce nouveau variant ont déjà été détectés.

Selon Leondios Kostrikis, professeur de Biologie à l’Université de Chypre, et directeur du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, le variant Deltacron « a la signature génétique d’Omicron et les génomes de Delta ». Il a joute que, « Aujourd’hui, il y a des co-infections de Delta et Omicron. Nous avons découvert un variant qui est une combinaison des deux ».