Bilan Covid-19 : nombre de cas encore en baisse ce 17 mars

Après 4 vagues de Coronavirus en deux années de pandémie en Algérie, et un pic de plus de 2500 cas de contamination à la Covid-19 lors de la 4ème vague au mois de janvier de l’année en cours, la tendance est à la baisse depuis la mi-février et se confirme chaque jour.

Le bilan quotidien de contamination est passé depuis le samedi 26 février 2022, sous la barre des 100 cas, en enregistrant 72 contaminations à la Covid-19. Le 2 mars 2022 le nombre de contaminations passe sous la barre des 70 cas par jours. Quelques jours plus tard, le 8 mars 2022, le ministère de la santé annonce un bilan Covid-19 en dessous de la barre des 30 cas, pour que le 12 mars 2022, ce dernier annonce un bilan au plus bas avec moins de 20 cas enregistrés.

Dans son dernier bilan rendu public en fin de journée de ce jeudi 17 mars 2022, le ministère de la Santé a annoncé 15 nouveaux cas de contamination au Covid-19, enregistrés durant les dernières 24 heures, contre 18 enregistrés dans le bilan d’hier, mercredi 16 mars. Ce même bilan fait état aussi de 20 cas de guérison.

Décès et patients en soins intensifs

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan établi sur les dernières 24 heures fait état d’un seul nouveau décès suite aux complications des contaminations au Covid-19, alors qu’hier, l’Algérie a déploré aussi un seul mort.

En outre, le ministère de la Santé précise dans son communiqué que 7 patients sont actuellement en soins intensifs.

Avec ces nouvelles statistiques, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 265.496, celui des décès à 6.869, alors que le nombre des patients guéris est passé à 178.117 cas.