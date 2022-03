Bilan Covid-19 : nombre de cas au plus bas depuis deux ans

Deux années que le monde entier fait face à une pandémie, qui a bouleversé la vie de tous, mais qui a eu un impact certain sur tous les secteurs. L’un des secteurs le plus touchés, est le secteur sanitaire. Les hôpitaux mais aussi les personnels médicaux ont dû faire face à cette pandémie.

Dans son dernier bilan rendu public en fin de journée de ce lundi 7 mars 2022, le ministère de la Santé a annoncé 32 nouveaux cas de contaminations au Covid-19, enregistrés durant les dernières 24 heures, contre 38 enregistrés dans le bilan d’hier, dimanche 6 mars. Ce même bilan fait état aussi de 34 cas de guérison.

Décès et patients en soins intensifs

Quant aux victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan établi sur les dernières 24 heures indique 2 nouveaux décès, alors qu’hier, l’Algérie a déploré également 2 morts suite aux complications des contaminations au Covid-19.

En outre, le ministère de la Santé précise dans son communiqué que 11 patients sont actuellement en soins intensifs.

Avec ces nouvelles statistiques, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 265.295, celui des décès à 6.857, alors que le nombre des patients guéris est passé à 177.898 cas.

Une fin proche de la Covid-19?

Lors d’une intervention sur les ondes la Radio de Sétif, ce vendredi 4 mars 2022, Docteur Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus et chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Tamanrasset s’est dit : « optimiste plus que jamais, quant à une fin de la pandémie Covid-19, en Algérie. »

Le membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus, n’a pas manqué d’assurer : « que depuis le 25 janvier 2022, la baisse du nombre de cas de Covid-19, en Algérie globale, en étant aussi rapide. Nous venons d’enregistrer le nombre de cas le plus bas jamais enregistré depuis le début de la pandémie. »

Docteur Akhamouk, a aussi évoqué qu’à l’avenir on devrait probablement cohabiter avec ce virus qui deviendrait sans doute un virus saisonnier à traiter avec la vaccination continue, selon ce dernier scientifiquement on peut parler d’une autre vague de Covid-19 possible mais beaucoup moins dangereuse que les précédentes.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que nous ayons atteint l’immunité collective. C’est une erreur. Le virus a perdu sa force et son contrôle, et l’immunité naturelle ne peut pas résister à la mutation, et il n’y a aucune étude scientifique confirmant l’existence de l’immunité collective ».

En finissant sur une note, Docteur Akhamouk a noté qu’il serait fort possible que les hautes autorités du pays prennent des mesures importantes pour lever certaines restrictions. Celles-ci coïncideront progressivement avec l’évolution de la situation sanitaire et l’avis de la commission dans les prochains jours.