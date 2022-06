Bilan Covid-19 : les contaminations repartent à la baisse ce 10 juin

Les derniers chiffres de la pandémie de la Covid-19 en Algérie indiquent que notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 265.925 contaminations, 6.875 décès et 178.435 guérisons ; et ce, depuis le début de la propagation du virus, soit depuis mars 2020.

Le bilan Covid-19 communiqué ce vendredi, 10 juin 2022, par les services du Ministère de la Santé fait état de cinq (5) nouvelles contaminations au Coronavirus, recensées au cours de ces dernières 24 heures ; contre onze (11) contaminations rapportées hier. En baisse par rapport au bilan d’hier. Ainsi, les contaminations quotidiennes redescendent sous la barre symbolique des dix car par jour.

Concernant les guérisons ; le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que le bilan d’aujourd’hui compte trois (3) nouveaux cas de guérison ; tandis que le bilan d’hier a fait part de quatre (4) cas de guérisons.

Par rapport au nombre de décès et de patients en soins intensifs ; les derniers chiffres du Ministère indiquent qu’aucune nouvelle victime n’a été déplorée suite à des complications liées à la Covid-19 ; et qu’aucun patient ne se trouve actuellement en soins intensifs.

Gestion des établissements hospitaliers : Benbouzid annonce de nouvelles mesures

Lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales ; le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé de nouvelles mesures concernant la gestion des établissements hospitaliers.

En effet, le premier responsable du secteur de la Santé a révélé qu’à l’avenir ; « les nominations des directeurs locaux de la santé et des directeurs des hôpitaux se feront sur la base d’appels à candidatures », et ce, « via la plateforme électronique ».

D’ailleurs, le Ministre a aussi révélé « l’installation d’une commission multisectorielle composée de représentants des secteurs de la santé, du commerce, de l’industrie et des finances » ; notant que cette dernière est « une solution définitive » aux problèmes relatifs aux équipements médicaux.