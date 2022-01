Bilan Covid-19 : les contaminations explosent ce 19 janvier

La courbe ascendante des cas de contamination au covid-19 se confirme de jour en jour en Algérie. Bien que plusieurs spécialistes, optimistes, misent sur le variant Omicron pour mettre fin à la pandémie, la situation demeure inquiétante.

Aujourd’hui, le 19 janvier 2022, le bilan des contaminations à la covid-19 publié par le ministère de la Santé fait état de 1359 nouveaux cas ces dernières 24 heures, contre les 810 qui ont été recensés par le bilan d’hier. Les chiffres ont carrément doublé en une seule journée.

Le même communiqué indique que 8 nouveaux décès confirmés à cause du coronavirus ont été enregistrés, ainsi que 39 nouvelles admissions aux services de réanimation et 576 nouvelles guérisons.

Ce bilan dévoilé ce mercredi, fait grimper le total des infections à la Covid-19 en Algérie, depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, à plus de 228.918 cas. Le nombre de décès lui aussi ne cesse d’augmenter. Il a atteint aujourd’hui plus de 6.443 cas, selon les estimations officielles.

Omicron, la fin du cauchemar de la covid-19 ?

Selon le Pr Djidjik, « Les experts les plus optimistes pensent qu’on est proches de la fin de ce cauchemar. On est probablement au bout du tunnel avec ce variant Omicron ».

Il ajoute, lors de son passage hier sur les ondes de la radio nationale qu' »il est fort probable que dans un mois ou deux, la plupart des individus sur cette planète arriveront à une situation d’immunité collective totale et ce virus ne pourra plus circuler et va s’affaiblir de jour en jour pour arriver à la fin du mois de mars à une situation d’accalmie très importante »