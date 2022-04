Bilan Covid-19 : légère hausse des contaminations ce 8 avril

Depuis plusieurs semaines, la décrue de l’épidémie du Coronavirus se confirme en Algérie. En effet, le nombres de contaminations quotidiennes à la Covid-19 a baissé de manière significative et est passé sous la barre symbolique des dix cas par jour. Une situation rassurante qui laisse entrevoir le bout du tunnel, notamment après les chiffres effrayants enregistrés au cours de la dernière vague qui a frappé le pays en février dernier.

Dans son dernier bilan, le Ministère de la Santé a indiqué que 7 nouveaux cas de contaminations au Coronavirus ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures, face à 2 cas rapportés par le bilan d’hier. En légère hausse, le nombre de contaminations quotidiennes demeure sous la barre symbolique des 10 cas par jours.

Le bilan de ce vendredi, 8 avril, a également indiqué qu’aucun cas de guérison n’a été enregistré depuis hier et que 3 patients se trouvent actuellement en soins intensifs. Concernant les décès, les nouvelles restent bonnes, car le département du Professeur Abderrahmane Benbouzid n’a déploré aucun décès au cours de ces dernières 24 heures, d’ailleurs, ce fut également le cas hier et avant-hier, fort heureusement, aucun patient n’est décédé suite à des complications liées à la Covid-19.

Le nombre total des contaminations en Algérie

La dernière mise à jour des chiffres de la pandémie du Coronavirus en Algérie, communiquée ce vendredi par le Ministère de la Santé, fait monter le nombre total de contaminations à 256.714 cas, celui des victimes emportées par le virus à 6874 et celui des patients rétablis à 178.318, et ce, depuis le début de la pandémie dans notre pays il y a plus de deux ans.

Il convient aussi de souligner que le département du Ministre Benbouzid n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’application des mesures barrières et du respect des règles d’hygiène, particulièrement le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Le Ministère de la Santé a noté aussi que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le virus de la Covid-19.