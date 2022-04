Bilan Covid-19 : légère hausse des contaminations ce 15 avril 

Le nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19 est, depuis quelques jours, inférieur à la barre symbolique des cinq cas journaliers. Mercredi dernier, l’Algérie avait recensé un seul cas de contaminations. Ces chiffres donnent espoir et laissent entrevoir le bout du tunnel avec une éventuelle fin de la pandémie, et ce, après deux années vécues au rythme des contaminations et des décès au Coronavirus.

Les chiffres du bilan communiqué par le Ministère de la Santé ce vendredi, 15 avril, font état de 5 nouvelles contaminations au Coronavirus, enregistrées au cours de ces dernières 24 heures, face à 2 cas recensés par le bilan d’hier. En légère hausse, les contaminations quotidiennes ne dépassent pas la barre symbolique des 5 cas par pour jour.

Le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid a indiqué que tout comme hier, 2 nouvelles guérisons ont été recensées. Le bilan de ce vendredi a également noté qu’un seul patient se trouve actuellement en soins intensifs.

Concernant les victimes emportées par le virus, les nouvelles restent bonnes et réjouissantes. En effet, le bilan du Ministère de la Santé a fait savoir qu’aucun décès n’a été déploré suite à des complications liées au Coronavirus au cours de ces dernières 24 heures.

Le bilan total en Algérie depuis le début de la pandémie

Les derniers chiffres du Ministère de la Santé permettent d’actualiser le bilan total de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, et ce, depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. Depuis mars 2020, l’Algérie a enregistré un total de 265.738 cas de contaminations, 178.331 cas de guérisons et 6874 décès.

Certes, la situation épidémique dans notre pays s’améliore de jour en jour et nous donne espoir quant à la fin éventuelle de la pandémie, mais il est toujours primordial de respecter et d’appliquer strictement les mesures barrières pour contrer la propagation du virus, notamment le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Il convient également de noter que la vaccination est le seul moyen efficace pour combattre la Covid-19.