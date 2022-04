Bilan Covid-19 : légère baisse des contaminations ce 22 avril 

Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19 s’est stabilisé au-dessous de la barre des dix cas par jour. Mercredi dernier, aucun cas de contamination n’avait été rapporté par le Ministère de la Santé tandis qu’hier une légère hausse a été enregistrée avec huit (8) cas de contamination.

Le bilan Coronavirus communiqué par le Ministère de la Santé ce vendredi 22 avril a fait état de sept (7) nouvelles contaminations à la Covid-19, enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Il convient de noter que les contaminations quotidiennes sont en légère baisse par rapport au bilan d’hier qui avait fait état de huit (8) cas.

Le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid a également souligné que les derniers chiffres de l’épidémie du Coronavirus en Algérie comptent deux (2) nouvelles guérisons contre quatre (4) recensées hier et un (1) patient qui se trouve en soins intensifs.

Concernant les victimes emportées par le virus, les nouvelles restent bonnes et réjouissantes. En effet, le bilan du Ministère de la Santé a fait savoir qu’aucun décès n’a été déploré suite à des complications liées au Coronavirus au cours de ces dernières 24 heures.

Le bilan total en Algérie depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la pandémie en Algérie, soit depuis mars 2020, le pays a enregistré un total de 265.761 cas de contaminations, 178.343 cas de guérisons et 6874 décès, et ce, suivant les derniers chiffres communiqués par le Ministère de la Santé.

De jour en jour, la situation épidémique en Algérie s’améliore et nous donne espoir quant à la fin éventuelle de la pandémie. Cependant, le respect strict et rigoureux des mesures barrières est de vigueur, notamment le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique.