Bilan Covid-19 : le nombre de cas enregistre une baisse ce 27 aout

Alors que le nombre de cas était au plus bas depuis des mois, on avait noté une augmentation du nombre de contaminations durant les mois de juillet et celui en cours, en frôlant les 150 contaminations journalières. Cependant depuis quelques jours on note une nouvelle baisse des cas.

Le ministère de la santé, lors du dernier bilan des contaminations à la covid-19, communiqué ce samedi 27 août 2022, fait état de trente (30) nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, contre quarante-huit (48) cas de contaminations recensées hier. Ce même bilan fait état de cinquante trois (53) cas de guérison.

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie de coronavirus, le bilan établi par le département du ministre de la santé de Benbouzid, sur les dernières 24 heures, ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19. Alors que pour le bilan d’hier, le vendredi 26 août 2022, aucun décès n’a été enregistré.

Nombre de patients en soins intensifs

Le ministère de la santé précise dans son communiqué de ce samedi 27 août 2022, que quatre (4) patients sont actuellement en soins intensifs.

Depuis le mois de mars 2020, l’épidémie de coronavirus a fait son apparition en Algérie, notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 270.175 contaminations, 6.878 décès et 181.788 guérisons.