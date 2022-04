Bilan Covid-19 : le nombre de cas encore sous les 10 ce 6 avril

Pour ce mois de Ramadan 2022, l’Algérie et après deux années marquées par la pandémie du Coronavirus, connaît une forte baisse des cas de la Covid-19, après deux Ramadans consécutifs (2020 et 2021) durant lesquels les algériens ont du adapter ce mois sacré aux vague de la Covid-19. Ce Ramadan 2022 est marqué par des bilans Covid au plus bas depuis le début de la pandémie; il y’a deux ans.

Dans son dernier bilan rendu public en fin de journée de ce mercredi 6 avril 2022, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux cas de contaminations au Covid-19, enregistrés durant les dernières 24 heures, contre 5 enregistrés dans le bilan d’hier, mardi 6 avril 2022. Ce même bilan fait état aussi de 3 cas de guérison.

Décès et patients en soins intensif

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan établi par le département de Bendouzid sur les dernières 24 heures ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19 et il en est de même dans le bilan d’hier mardi 5 avril 2022, dans lequel aucun décès n’a été déploré.

En outre, le ministère de la Santé précise dans son communiqué que 4 patients sont actuellement en soins intensifs.

Avec ces nouveaux chiffres annoncés par le Ministère de la Santé, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 265.696, celui des décès à 6.874, alors que le nombre des patients guéris est passé à 178.301 cas.