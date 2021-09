Covid-19 : le bilan poursuit sa baisse ce 12 septembre

La pandémie du Covid-19 résiste en Algérie. Les cas de contamination, malgré la baisse, sont toujours là. Parmi les malades, des patients en réanimation, d’autres, hélas, meurent des complications liées au virus. Le bilan d’aujourd’hui fait encore état de plusieurs morts.

Aujourd’hui, le 12 septembre 2021, le ministère de la Santé a annoncé 246 nouveaux cas de contamination à la covid-19 lors de ces dernières 24 h. Le même bilan communiqué aujourd’hui déplore 20 nouveaux décès. Les chiffres du ministère font enfin état de 196 cas de guérison et de 33 patients admis en réanimation.

Le bilan de cette journée de dimanche porte le total des cas de contamination à la covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à 199.83 cas. Outre les cas de contamination, le pays déplore un total de 5.578 décès dus aux complications liées au virus.

Covid-19 en Algérie : après le Delta, le Mu

En Algérie, pendant le mois de juillet dernier, le variant Delta a fait des ravages. Les hôpitaux débordaient de patients et manquaient d’Oxygène. Une véritable panique s’en est emparé des citoyens qui, heureusement, se sont organisés comme un seul homme pour minimiser les dégâts.

Après le Delta, le Mu viendra. Cela est certain. La question qui se pose ne concerne que le degré de dangerosité de ce nouveau virus. L’OMS s’inquiète et affirme que « le variant Mu pourrait être potentiellement plus préoccupant que le Delta, car il pourrait montrer un risque d’échappement immunitaire (résistance aux vaccins) ».

L’OMS a cependant assuré qu’elle n’a pas assez de « données montrant que le variant Mu se propage au point ou il y a des chances qu’il dépasse le variant Delta en tant que souche dominante ».