Bilan Covid-19 : la baisse des contaminations se confirme ce 1er avril

La pandémie du Coronavirus a frappé le monde de plein fouet et a engendré un total de plus de 400 millions de contaminations et de 6 millions de décès au cours de ces deux dernières années. Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire en Algérie a connu une nette amélioration et le nombre de cas positifs a considérablement diminué.

Le bilan communiqué par les services du Ministère de la Santé pour ce vendredi 1er avril fait état de 8 nouvelles contaminations à la Covid-19, enregistrées au cours de ces dernières 24 heures, face à 9 cas rapportés hier, jeudi 31 mars. Passées sous la barre des dix cas journaliers, les contaminations quotidiennes au Coronavirus confirment la décrue de l’épidémie en Algérie.

Pour ce qui est des guérisons, le bilan de ce vendredi 1er avril indique que 8 nouvelles guérisons ont été recensées aujourd’hui contre 7 cas de guérison rapportés dans le bilan d’hier.

Concernant les victimes emportées par le Coronavirus, les nouvelles sont réjouissantes. En effet, et tout comme le bilan d’hier, aucun décès n’a été déploré depuis hier. Par ailleurs, le bilan du Ministère de la Santé fait également savoir que 6 patients se trouvent actuellement en soins intensifs.

Avec cette dernière mise à jour, l’Algérie compte un total de 265 679 contaminations, 178 296 guérisons et 6874 décès recensés depuis le début de la pandémie du Coronavirus à travers tout le territoire national.

L’application des mesures barrières est de rigueur

Dans son bilan, le Ministère de la Santé n’a pas manqué de souligner que la situation sanitaire actuelle nécessite l’application stricte et rigoureuse des mesures barrières. Certes, la baisse des contaminations présente un signe rassurant quant à l’amélioration de la situation sanitaire, voire un signe d’une éventuelle fin de l’épidémie, mais la prévention reste de mise.

Ainsi, le département du Pr Abderrahmane Benbouzid a préconisé le respect des règles d’hygiène et de la distanciation sociale ainsi que le port obligatoire du masque. Le Ministère de la Santé a également noté que la vaccination demeure le meilleur moyen pour lutter contre ce virus.