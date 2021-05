Bilan Covid-19 : importante baisse des contaminations ce lundi 15 mai

L’Algérie a enregistré, ce samedi 15 mai 2021, une nouvelle baisse du nombre des contaminations au coronavirus selon le dernier bilan rendu public par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie.

Selon le communiqué du comité scientifique, le nombre des nouvelles contaminations recensées sur les dernières 24 heures est de 135 nouveaux cas contre 170 cas enregistrés durant la journée d’hier vendredi.

Pour les guérisons, le nouveau bilan a fait état de 114 nouveaux patients rétablis de la maladie contre 134 au bilan d’hier. Concernant les victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan a fait état de 06 nouveaux morts contre 5 au bilan de la veille.

Ainsi, le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève à 125.194, celui des décès à 3.366 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 87.251 cas, précise le communiqué, ajoutant que 26 patients sont actuellement en soins intensifs.

La question des frontières sera tranchée demain

La question de la réouverture des frontières, fermées depuis le 18 mars 2020 pour cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus, devra être tranchée demain dimanche 16 mai 2021.

C’est lors du conseil des ministres prévu pour demain dimanche, sous la présidence du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, que le point sera abordé. La décision devra être rendue conformément aux recommandations du Comité scientifique chargé de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie.

Cette réunion sera donc consacrée à l’étude et l’adoption d’une série d’exposés, d’ordonnances et de décrets en lien avec les secteurs des Finances, des Affaires étrangères, de l’Énergie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de la Transition énergétique », précise encore le communiqué.

Selon la même source, le Conseil des ministres abordera également, lors de la réunion de demain, la question de la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes. Rappelons que les frontières du pays sont restées fermées depuis le 18 mars 2020 pour cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus.