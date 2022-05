Bilan Covid-19 en Algérie : les contaminations en baisse ce 20 mai

Depuis l’apparition du Coronavirus en Algérie en mars 2020, notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 265.847 contaminations, 6.875 décès et 178.379 guérisons. Depuis quelques semaines, le nombre des contaminations quotidiennes a baissé pour passer sous la barre des dix cas par jours, toutefois, l’application stricte des mesures barrières reste de rigueur.

Le bilan Covid-19 communiqué ce vendredi, 20 mai 2022, par les services du Ministère de la Santé fait état de six (6) nouvelles contaminations au Coronavirus, recensées au cours de ces dernières 24 heures, contre sept (7) contaminations rapportées hier. En légère baisse, les contaminations quotidiennes restent sous la barre symbolique des dix car par jour.

Concernant les guérisons, le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid a indiqué que le bilan de ce vendredi compte cinq (5) nouveaux cas de guérison. Par ailleurs, et s’agissant des décès et des patients en soins intensifs, les nouvelles restent rassurantes, car tout comme le bilan d’hier, aucune nouvelle victime n’a été déplorée suite à des complications liées à la Covid-19 et aucun patient ne se trouve actuellement en soins intensifs, et ce, selon les derniers chiffres communiqués par le Ministère de la Santé.

Plusieurs cas de variole du singe détectés en Europe

Une nouvelle des plus effrayantes fait le tour des réseaux sociaux et des médias. En effet, il s’agit de l’apparition d’une maladie très rare qui vient du continent africain, à savoir la variole du singe ou Monkeypox. Plusieurs cas ont été signalés depuis le 14 mai dernier, d’abord en Amérique puis en Europe, dont un premier cas en France.

Cette maladie infectieuse est due à un virus transmis des animaux sauvages à l’Homme. Les symptômes présents chez les personnes atteintes sont similaires à ceux de la variole avec de la fièvre, des maux de tête, de l’adénopathie (gonflement des ganglions lymphatiques), des douleurs dorsales, des douleurs musculaires et un épuisement. Il convient également de noter que de 1 à 3 jours après l’apparition de la fièvre, les personnes atteintes développent des symptômes d’éruption cutanée.