Bilan Covid-19 en Algérie : Importane baisse ce 24 mars

Le bilan de la COVID-19 est en recul, les chiffres présentés ce mercredi, 24 mars, par les autorités sanitaires font état d’une importante baisse, avec 89 nouvelles contaminations.

La tendance baissière des contaminations à la Covid-19​, qui se confirme de jour en jour avec des chiffres sous la barre des 100 cas.

L’Algérie a donc enregistré 89 cas confirmés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 94 la veille mardi.

Le pays a également recensé 03 nouveaux décès durant les dernières vingt-quatre heures, marquant une légère baisse comparativement à la veille où 05 décès avaient été également enregistré.

Les guérisons sont à la baisse, passant à 84 patients complètement rétablis ayant quitté les établissements hospitaliers les dernières vingt-quatre heures, contre 89 mardi, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le bilan de la pandémie en Algérie

Ces nouvelles données font augmenter porter le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Algérie à 116.438 personnes infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

Tandis que, Celui des décès est passé a 3069 cas, qui ont succombé au virus depuis son apparition sur le sol Algérien.

Alors que le nombre de patients guéris est passé à 81 065, selon les précisions du communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière consacré à l’évolution de la pandémie.

Point sur la situation dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.723.899 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019.

Plus de 123.597.570 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur les dernières 24 heures, , 7.047 nouveaux décès et 423.934 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.383 nouveaux morts, l’Espagne (633) et les États-Unis (516).