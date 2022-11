Bilan Covid-19 : baisse du nombre de contaminations ce 29 novembre

Le ministère de la santé, lors du dernier bilan des contaminations à la Covid-19, communiqué ce lundi 28 novembre 2022, fait état de trois (3) nouvelles contamination recensées au cours des dernières 24 heures, alors le bilan d’hier recensait dix (10) cas de contaminations. Ce même bilan fait état de trois (3) cas de guérison.

En ce qui concerne les victimes de l’épidémie de coronavirus, le bilan établi par le département du ministre de la santé de Abdelhak Saihi, sur les dernières 24 heures, ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19.

Nombre de patients en soins intensifs ce mardi 29 novembre

De plus, le ministère de la santé précise dans son communiqué de ce lundi 28 novembre 2022, ne dénombre aucun patient hospitalisé actuellement en soins intensifs.

Pour conclure, depuis le mois de mars 2020, l’épidémie de coronavirus a fait son apparition en Algérie, notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 271.082 contaminations et 182.559 guérisons, tandis que le nombre de décès se maintient à 6.881.

Vers une nouvelle vague de Covid-19 en France ?

Alors que l’épidémie de bronchiolite et la grippe frappent déjà de plein fouet les hôpitaux français, la Première Ministre française, Elisabeth Borne a appelé ce mardi 29 novembre à « porter le masque dans les transports en commun » et ce car « nouvelle vague » de l’épidémie de Covid-19, se profile en France. La première ministre a évoqué des gestes « décisifs pour faire reculer l’épidémie » de Covid-19 alors que le nombre de cas repart à la hausse.

Elisabeth Borne a déclaré que « L’épidémie de Covid-19 repart avec plus de 40 000 cas (…) et 400 décès la semaine dernière ». Elle appelle les français à porter les masques dans les transports en commun en disant « Portons le masque dans les transports en commun et au contact des personnes fragiles », devant les députés. « Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n’a pas disparu, l’épidémie frappe encore. »