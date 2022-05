Bilan Covid-19 : aucune contamination recensée ce 4 mai 

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l’Algérie a enregistré un total de 265.782 contaminations, 6.875 décès et 178.538 guérisons. Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations quotidiennes a remarquablement chuté, ce qui laisse entrevoir le bout du tunnel et la fin éventuelle de cette pandémie qui a frappé le monde de plein fouet.

Tout comme le bilan d’hier, le bilan Coronavirus communiqué par les services du Ministère de la Santé ce mercredi 4 mai a indiqué qu’aucune nouvelle contamination à la Covid-19 n’a été recensée au cours de ces dernières 24 heures.

Le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid a également souligné que les derniers chiffres de l’épidémie du Coronavirus en Algérie ne comptent aucune nouvelle guérison. La situation reste aussi stable du côté des décès, car le bilan de ce mercredi ne déplore aucune victime emportée suite à des complications liées à la Covid-19. Par ailleurs, le Ministère de la Santé a fait état d’un (1) patient en soins intensifs.

Benbouzid appelle à la prudence

En marge de sa visite au service de Pédiatrie du CHU « Nafisa Hammoud » (anciennement Parnet), et le Service des urgences du CHU « Mustapha Pacha » d’Alger à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, est revenu sur l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 en Algérie et a appelé à la prudence.

En effet, le Ministre Benbouzid a indiqué qu’on ne peut affirmer que le Coronavirus a été définitivement éliminé, particulièrement si on prend en considération la propagation du virus et le retour du confinement dans certaines villes et certains pays dans le monde, à l’instar de la Chine.

Ainsi, malgré la stabilité de la situation sanitaire liée à la Covid-19 dans notre pays, marquée par le recul du virus et la baisse considérable des contaminations quotidiennes, le Ministre de la Santé n’a pas manqué de rappeler l’importance et la nécessité de la prudence.