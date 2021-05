Bilan Covid-19 Algérie : les contaminations repartent à la baisse

Le bilan des contaminations au coronavirus en Algérie a enregistré durant ce samedi 8 mai 2021 une nouvelle baisse, mais reste toujours au-dessus de la barre des 200 cas.

Selon le bilan présenté par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, établi sur les dernières 24 heures, l’Algérie a enregistré 208 nouveaux cas de contamination contre 219 cas relevés au bilan d’hier vendredi.

Pour ce qui est des guérisons, le nouveau bilan a fait état de 131 cas rétablis de la maladie durant les dernières 24 heures contre 142 la veille. De surcroit, l’Algérie vient d’enregistrer 06 nouvelles victimes du coronavirus, soit une baisse de 02 décès comparativement au bilan d’hier (huit décès).

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 123.912, avec les 208 nouveaux cas, celui des décès à 3.321 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 86.280 cas, précise le communiqué du comité scientifique.

Le comité scientifique relevant du ministère de la Santé a tenu également à rappeler que « la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen la vigilance et le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque ».

Bilan dans le monde

Dans le monde, la pandémie a fait plus de 3,2 millions de morts depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée. Plus de 156.790.180 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Pour la journée de vendredi, 13.882 nouveaux décès et 844.761 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 4.187 nouveaux morts, le Brésil (2.165) et les États-Unis (826).

Avec un total de 580.851, les États-Unis demeurent le pays totalisant le plus de morts devant le Brésil avec 419.114, l’Inde avec 234.083, le Mexique avec 218.173 et le Royaume-Uni avec 127.583.

Concernant les contaminations, l’Inde a enregistré, pour la première fois depuis le début de l’épidémie, plus de 4.000 morts (4.197) ces dernières 24 heures. Au total 238.270 personnes sont officiellement décédées du Covid-19 dans ce pays.