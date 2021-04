Bilan Covid-19 Algérie : légère baisse des contaminations ce 24 avril

Le bilan des contaminations au coronavirus a enregistré ce samedi 24 avril 2021 une légère baisse, continuant ainsi dans sa tendance stable, mais inquiétante, entame il y a quelques jours.

Selon le communiqué du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le nombre des nouveaux cas du coronavirus pour ce samedi a atteint les 174 cas, contre 199 cas recensés durant la journée d’hier vendredi.

Pour les cas rétablis de la maladie, le nouveau bilan établi sur les dernières 24 heures a fait état de 129 nouveaux cas guéris soit une baisse de 9 cas par rapport au bilan d’hier vendredi (138 cas de guérison).

Concernant les décès causés par le coronavirus, le comité scientifique a indiqué que le nombre est de 8 décès avec une baisse d’un seul cas comparativement au bilan de la veille qui a recensé 9 décès.

Avec les nouveaux chiffres annoncés ce samedi, le bilan total des contaminations est désormais passé à hauteur de 120.739 cas confirmés, 84.167 cas de guérisons et 3198 décès depuis l’avènement de l’épidémie en Algérie.

Vers une troisième vague ?

Face à la situation épidémiologique actuelle, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar et le Chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive à l’Établissement hospitalo-universitaire (EHU) de Blida, Pr Abderezzak Bouamra, ont mis en garde contre une possible troisième vague de l’épidémie en Algérie.

Intervenant hier vendredi à la télévision nationale, les deux responsables ont affirmé que « l’apparition d’une troisième vague est possible, notamment après le relâchement observé ces dernières semaines chez les citoyens quant au respect des mesures barrières ».

Ils ont, en effet, cité comme raison la courbe ascendante des contaminations et l’augmentation du nombre des cas atteints des variants Britannique et Nigérian.

Concernant les variants, le DG de l’IPA a indiqué qu’en dépit de leur faible nombre actuellement l’on observe une augmentation des cas, rappelant par la même occasion les capacités de l’Institut en matière de détection des nouveaux variants.