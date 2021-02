Bilan coronavirus Algérie : Légère hausse des contaminations

Les contaminations au coronavirus affichent, ce lundi 1er février 2021, une légère hausse, selon le nouveau bilan présenté par le comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie en Algérie.

En hausse par rapport au bilan d’hier (217 cas), le nombre des nouveaux cas confirmés annoncé ce lundi par le porte-parole du comité scientifique Dr Djamel Fourar est de 239 cas.

S’agissant des cas rétablis de la maladie, le bilan d’aujourd’hui a affiché 186 nouveaux cas de guérisons. (192 guérisons au bilan d’hier).

En outre, l’Algérie a dénombré trois nouvelles victimes du coronavirus, selon le bilan officiel des autorités sanitaires, soit le même nombre de décès enregistré au bilan d’hier dimanche.

Le bilan total de l’épidémie du coronavirus

Avec les nouveaux chiffres annoncés aujourd’hui, le nombre total des cas d’infection au coronavirus depuis l’apparition de la maladie en Algérie est passé à 107638 cas.

Pour ce qui est des guérisons, le nombre total est désormais passé à 73530 cas avec les 186 nouveaux cas rétablis de la maladie. Les décès quant à eux ont atteint 2894 victimes depuis l’apparition du coronavirus en Algérie.

Au final, Dr Fourar a rappelé que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen la vigilance et le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Après le Spoutnik V, l’Algérie réceptionne le vaccin Astra Zeneca

Après avoir reçu vendredi dernier le premier lot du vaccin russe Spoutnik V, l’Algérie a réceptionné ce lundi 1er février, le premier lot du vaccin anglo-suédois Astra Zeneca.

En effet, le premier lot, 50.000 doses, du vaccin anglo-suédois Astra Zeneca, est arrivé lundi en début d’après-midi à l’aéroport international Houari Boumediene (Alger).

Le nouvel arrivage s’ajoute ainsi à celui réceptionné vendredi, au niveau de l’aéroport militaire de Boufarik (Blida), à savoir les 50.000 doses acquises du vaccin russe Spoutnik V.