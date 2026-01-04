Bilan 2025 : Air Algérie signe une année record en nombre de passagers

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé le bilan de ses activités pour l’année 2025. Les chiffres annoncés témoignent d’une nette progression du trafic et confirment la dynamique de relance engagée par le transporteur public. Près de neuf millions de passagers ont voyagé à bord des avions de la compagnie durant l’année écoulée, un résultat supérieur aux prévisions initiales.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Air Algérie résume cette performance par un message symbolique : « Année après année, notre famille s’agrandit. Huit millions de passagers, huit millions de souvenirs partagés avec vous. » Un message qui illustre la volonté de la compagnie de renforcer le lien de confiance avec ses voyageurs.

Augmentation significative du trafic par rapport à 2024

Selon les chiffres communiqués, Air Algérie a transporté exactement 8,7 millions de passagers en 2025, dépassant ainsi l’objectif de 8,5 millions annoncé en début d’année par le PDG Hamza Benhamouda. Cette prévision avait été évoquée début décembre dans une interview accordée à l’Agence de presse APS, hors activité de la filiale Domestic Airlines.

La progression est significative. En 2024, la compagnie avait transporté 7,9 millions de passagers. En un an, le trafic a donc augmenté de près de 800 000 voyageurs, traduisant un retour progressif de la demande et une meilleure exploitation du réseau aérien.

Opérations intensifiées et services à bord

Tout au long de l’année 2025, Air Algérie a assuré plus de 85 000 vols, aussi bien sur le réseau international que domestique. Ces opérations représentent plus de 318 787 heures de vol, un volume important qui reflète l’intensité de l’activité de la compagnie.

À bord de ces vols, les équipes commerciales et techniques ont servi plus de 4,5 millions de repas, toutes classes confondues. Un indicateur qui met en lumière l’ampleur logistique des services assurés quotidiennement par le transporteur national.

Maintenance et expansion de la flotte

La sécurité reste un axe central de la stratégie d’Air Algérie. En 2025, plus de 106 560 heures de maintenance ont été réalisées sur la flotte afin de garantir la conformité aux standards internationaux.

Le savoir-faire technique de la compagnie dépasse désormais le cadre national. Le service maintenance d’Air Algérie intervient également sur des avions appartenant à des compagnies étrangères, dans le cadre de contrats spécialisés, renforçant ainsi la position de l’Algérie dans le secteur aéronautique régional.

L’année 2025 marque aussi le début du renouvellement de la flotte. Deux Airbus A330-900neo, issus de la nouvelle commande passée auprès d’Airbus, ont été réceptionnés avant la fin de l’année. Ces appareils modernes visent à améliorer le confort des passagers et l’efficacité énergétique.

Parallèlement, Air Algérie a élargi son réseau international avec l’ouverture de nouvelles lignes long-courrier reliant l’Algérie à plusieurs destinations en Afrique, en Europe et en Asie.

Enfin, l’année a été marquée par le lancement officiel de Domestic Airlines, filiale dédiée aux vols intérieurs, née de l’intégration de Tassili Airlines. Une étape stratégique pour renforcer la desserte nationale et améliorer la mobilité interne.

