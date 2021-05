Bilan début 2021:10.000 sans papiers algériens débarquent en Europe

Malgré que la pandémie du coronavirus soit loin d’être endiguée, des milliers d’Algériens ont décidé, au risque d’y perdre la vie, de traverser la méditerranée depuis de début de l’année 2021.

Selon des chiffres avancés par le Haut Commissariat aux Réfugiés le jeudi 12 mai dernier, plus de 10 000 algériens ont traversé la mer depuis le mois de janvier jusqu’à aujourd’hui. Bien que la notion d’immigration clandestine ne soit pas nouvelle, ce phénomène prend des allures d’exode en Algérie où le nombre de migrants vers l’Europe connaît une hausse considérable D’après le HCR, approximativement 10.000 Algériens qui ont pu accoster sur les côtes européennes à bord de bateaux de fortunes. D’après les calculs, environ 2.000 “harraga” arrivent à rejoindre chaque mois les rivages du continent européens. Les harragas ont pour destinations principales l’Italie, l’Espagne et la France.

De ce fait, les autorités compétentes ont décompté la survenance de plus de 9.500 Algériens au niveau des côtes européennes sur une période de 4 mois. Selon les prévisions de Haut Commissariat aux Réfugiés, si on ajoute les 2000 réfugiés qui arrivent actuellement en Europe, le nombre de Harragas dépassera bientôt les 10 000.

Trente bateaux de fortune de harraga arrivés sur les côtes espagnoles en 48 heures

D’après le journal espagnol Okdiario, environ une trentaine de bateaux clandestins ont accosté sur les rives espagnoles en l’espace de deux jours et tous en provenance d’Algérie. Dans chacune de Ces embarcations se trouvaient Au minimum 150 personnes. « Les pays concernés par ce mouvement migratoire se disent extrêmement inquiets face à « la pire vague migratoires des 10 dernières années » a déclaré un expert en politique migratoire espagnol. Les points de départ de ces voyageurs clandestins algériens sont principalement les plages d’Oran, de Tenes (dans la wilaya de Chlef), Mostaganem, Aïn Témouchent. Cependant, le point de départ le plus stratégique, car proche d’Almeria est le Cap Falcon qui se situe dans la commune d’Aïn El Turk dans la wilaya d’Oran0

Selon l’agence européenne de garde-frontières et de Gardes-côtés, le pourcentage de voyageurs illégaux algériens qui sont entrés en Espagne représente 71% du nombre total de traversées enregistrées. L’Espagne et l’Italie ont connu, en 2020, une augmentation de la ruée clandestine d’algériens. Selon les autorités espagnoles, environ 11000 algériens en situation illégale sont arrivés sur leur sol en 2020, un chiffre qui a quasiment triplé par rapport à l’année précédente où il ne dépassait pas les 4000 harragas. En Italie, le ministre de l’Intérieur Italie a déclaré que 1.458 harragas ont rejoint les côtes italiennes entre le décembre et janvier 2020. Ces arrivées en masse représente malheureusement pour les organisations mafieuses italiennes, une source d’argent conséquent. Ces derniers profitent et exploite la détresse des migrants qu’ils considèrent comme de la vulgaire marchandise, afin de s’enrichir