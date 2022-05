Bilal Brahimi enthousiaste pour sa première avec l’équipe d’Algérie

Le jeune ailier de l’OGC Nice célèbre sa première convocation avec l’équipe d’Algérie. La liste des joueurs sélectionnés pour les prochains rendez-vous des Verts contre l’équipe de l’Ouganda et celle de la Tanzanie a comporté le nom du jeune attaquant algérien.

Ce dernier s’est montré enthousiaste quant à ce nouveau chapitre qu’il s’apprête à écrire, « Je suis très fier et très honoré par la convocation en équipe d’Algérie. » dit-il sur son compte Instagram. Bilal Brahimi ne s’est pas arrêté sur ces derniers mots et a ajouté, « Hâte de commencer et de bien préparer les deux premières journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2023. » écrit-il.

Auteur d’une première saison avec le club niçois après son transfert du SCO d’Angers, Brahimi a réussi à convaincre le sélectionneur national Djamel Belmadi pour figurer dans la liste des Verts. Enchainant les transferts dans différents championnats du vieux continent, Brahimi s’est engagé pour 4 ans avec le club du sud français.

Entre le club lusitanien de Leixões SC, Le Mans FC en France en passant par le Stade de Reims et le club anglais du Middlesbrough FC, le natif de la ville des lumières compte se développe avec les Aiglons de Nice, réputé pour être un club ambitieux avec le projet d’Ineos.

Une lourde responsabilité ?

L’équipe d’Algérie entamera la phase qualificative de la CAN le 04 juin face à l’Ouganda au stade olympique du 05 juillet. Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, concoctera un 11 probablement remanié à cause des nombreuses nouvelles sélections. Des sélections qui s’inscrivent dans la lignée du rajeunissement promis après la défaite face à la sélection camerounaise à Blida.

Le souvenir de cette dernière a fait bousculer plusieurs noms de la liste de l’entraîneur algérien. L’équipe d’Algérie devra faire sans une grande majorité de ses cadres. Des signes forts de la révolution annoncée pour le second mandat de Djamel Belmadi à la tête des Verts.