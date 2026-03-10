Bijoux volés et menaces : l’histoire d’un adolescent manipulé par un quadragénaire

Un élève de 15 ans, scolarisé en deuxième année du cycle moyen, a été victime de chantage et de manipulation de la part d’un de ses proches, âgé de 45 ans et chef de famille. L’homme, jouissant de la confiance totale du tuteur de l’enfant, était autorisé à l’emmener avec lui de temps à autre, en raison de leur lien familial et de ses activités professionnelles.

Les comportements inhabituels de l’adolescent, notamment son désintérêt soudain pour l’école, ont rapidement alerté ses parents. Le premier signal d’alarme est survenu avec la découverte d’un vol de bijoux en or dans la maison de sa grand-mère. Le père a alors compris que l’auteur du vol n’était autre que son fils, qui avait agi sous pression pour revendre ces biens. Cette révélation a semé le doute chez les parents, l’adolescent ayant grandi dans un environnement aisé et n’ayant jamais eu besoin d’argent.

Les suspicions des parents se sont confirmées lorsqu’une somme faramineuse de 300 millions de centimes a disparu du coffre familial. L’enfant a fini par avouer que l’argent avait été remis à son cousin, qui l’emmenait hors de la capitale et le menaçait de le dénoncer pour sa consommation de cigarettes et de chicha.

Manipulation et enquête judiciaire

Au fil de l’enquête, il est apparu que l’adolescent avait été manipulé pour abandonner l’école, le proche insistant sur le fait que sa famille était riche et n’avait pas besoin de sa réussite. Le mineur a également révélé que ce dernier l’avait initié au tabac et à la chicha, l’emmenant avec lui en voiture pour rencontrer ses amies et parcourir les wilayas de Boumerdès et Tizi Ouzou. Les repas et sorties étaient financés avec l’argent volé à ses parents. Le suspect lui avait même acheté un lave-linge avec des fonds détournés.

Lors de l’audience, le suspect a nié toute accusation. Il a affirmé que l’enfant lui apportait l’argent volontairement et que ses sorties étaient connues du père. Il a également évoqué les absences scolaires répétées de l’adolescent pour justifier ses déplacements.

Verdict et conséquences légales

Le tribunal a relevé le rôle de l’adulte dans la manipulation de l’adolescent, tandis que la présidente de l’audience a critiqué le père pour avoir laissé son fils de 15 ans sous la responsabilité de ce proche. La défense de la victime a demandé la reconnaissance de la famille comme partie civile et la restitution des 3 millions de dinars, ainsi qu’une indemnisation d’un million de dinars pour préjudice moral.

Le tribunal a finalement condamné le suspect à trois ans de prison ferme et à une amende, avec obligation de verser 200 000 DZD pour menace, chantage et incitation d’un mineur à la corruption. Le procureur avait requis la peine maximale de dix ans de prison et une amende d’un million de dinars.

