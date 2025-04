Bijoux kabyles en argent émaillé : l’Algérie dépose une nouvelle candidature auprès de l’UNESCO

L’Algérie dépose un nouveau dossier pour l’inscription « de l’art de l’ornementation avec des bijoux en argent émaillé dans l’habillement féminin de la région kabyle : fabrication, confection et port » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le dimanche 30 mars dernier, le ministre de la Culture et des Arts, Zouheir Bellalou, a officialisé la soumission électronique du dossier de candidature de l’Algérie auprès de l’UNESCO pour inscrire « L’art de l’ornementation avec des bijoux en argent émaillé dans l’habillement féminin de la région de Kabylie : fabrication, confection et port » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Patrimoine mondial de l’UNESCO : l’Algérie défend l’héritage des bijoux kabyles en argent émaillé

Cette action s’inscrit dans la politique des autorités algériennes visant à protéger et valoriser leur patrimoine culturel, matériel et immatériel. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur du Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), le Professeur Slimane Hachi, et d’un groupe d’experts du patrimoine culturel, et ce, en coordination avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger et des Affaires Africaines, conformément aux procédures en vigueur.

Un large éventail d’acteurs culturels (directions, institutions, musées, chercheurs, artistes, artisans, ateliers, associations) s’est mobilisé sous la coordination du CNRPAH pour soumettre ce dossier avant la date limite fixée par l’UNESCO au 31 mars dernier.

Cette candidature s’ajoute à la liste des succès enregistrés par l’Algérie dans l’inscription de nombreux éléments de son patrimoine culturel immatériel à la liste de l’UNESCO. En effet, ces derniers ont atteint le nombre de huit éléments nationaux, dont le dernier était le « costume féminin de cérémonie de l’Est algérien », comprenant la Gandoura, la Melhfa et le Caftan, ainsi que l’ensemble des bijoux et des accessoires qui les accompagnent.

Le dossier du Zellige algérien en cours d’examen par l’UNESCO

Avec cinq éléments inscrits à la liste de l’UNESCO, conjointement avec d’autres nations arabes, l’Algérie se positionne comme un acteur majeur dans la reconnaissance du patrimoine culturel, reflétant son engagement à préserver son identité culturelle et à mettre en avant son riche patrimoine à l’échelle mondiale.

Selon le communiqué du ministère de la Culture et des Arts, le dossier du Zellige est en cours d’examen par l’UNESCO. Le ministère travaille également à finaliser l’inventaire d’autres éléments patrimoniaux pour leur inscription, notamment les genres musicaux algériens des différentes régions du pays, les costumes féminins et masculins du Centre et du Grand Sud.

En effet, ces éléments font actuellement l’objet d’études et de préparation, en vue de leur dépôt lors des prochaines sessions du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

