Bijoux, cash, moto calcinée… Le coup de filet spectaculaire de la BRI d’Oran

La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) d’Oran a réussi à interpeller les auteurs d’un braquage violent. L’agression, filmée et largement diffusée sur internet, avait suscité une vive émotion au sein de l’opinion publique.

L’affaire a débuté par la propagation virale de séquences vidéo montrant plusieurs individus s’attaquant sauvagement à un homme. Munis d’armes blanches, les assaillants avaient dépossédé leur victime d’une quantité importante de bijoux avant de prendre la fuite.

Sous la supervision du parquet compétent, les enquêteurs de la BRI ont lancé des investigations de terrain approfondies. Le tournant de l’enquête a été l’exploitation des images du Centre de commandement et de vidéosurveillance de la wilaya.

Grâce à ces enregistrements, les policiers ont pu :

Identifier le véhicule utilisé par les malfaiteurs pour leur fuite.

Déterminer l’identité exacte des suspects ainsi que leur cachette.

L’opération de police a permis l’arrestation successive des membres de la bande. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont mis la main sur :

Deux véhicules ayant servi au braquage.

Une motocyclette, que les suspects avaient tenté de brûler pour effacer toute trace criminelle .

. Le butin : une partie des bijoux volés a été récupérée, accompagnée d’une somme de 240 000 DA (24 millions de centimes) et de 330 euros.

À l’issue des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene (Oran) pour répondre de leurs actes.

Un précédent inquiétant à Annaba : braquage à El Bouni

Ce mode opératoire rappelle étrangement un autre incident majeur survenu récemment dans l’Est du pays. Le centre urbain de Annaba a en effet été secoué par un braquage spectaculaire visant une bijouterie située dans la commune d’El Bouni, une zone réputée pour son important pôle commercial dédié à l’or.

L’attaque, menée en plein jour par un commando de quatre individus cagoulés, a plongé le quartier dans une véritable scène de panique. Armés de couteaux et de poignards, les assaillants ont brisé les vitrines avec une rapidité déconcertante sous le regard impuissant des passants, s’emparant d’un butin considérable avant de s’évaporer dans la circulation dense.

Tout comme pour l’affaire d’Oran, les réseaux sociaux ont joué un rôle de catalyseur avec la diffusion rapide de vidéos témoignant de la violence de l’assaut. Face à cette recrudescence d’attaques ciblées, les services de sécurité d’Annaba ont immédiatement mobilisé leurs unités de recherche pour identifier les auteurs.