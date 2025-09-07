Bientôt un parc Safari à Alger : Le zoo de Ben Aknoun se réinvente

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué ce dimanche une visite de terrain au parc de Ben Aknoun afin de suivre l’avancement des travaux d’aménagement, de développement et de modernisation de cet espace vert essentiel pour la capitale.

Selon un communiqué des services de la wilaya, le wali a pris connaissance des projets en cours de réalisation. Les plus notables sont la transformation d’une partie du parc en un parc safari qui abritera 13 enclos pour différentes espèces animales, ainsi qu’une passerelle en verre offrant aux visiteurs une expérience unique pour observer les animaux de près.

Un autre projet majeur est la construction de l’espace « Aquabird », qui comprendra un grand bassin pour oiseaux aquatiques et un centre équestre.

Par ailleurs, une voie ferrée de 6 kilomètres sera aménagée, avec plusieurs quais, afin de faciliter les déplacements des visiteurs à l’intérieur du parc. L’espace de loisirs et de jeux sera également modernisé pour accueillir des attractions nouvelles et modernes, répondant aux attentes des familles et des enfants.

Parc de Ben Aknoun : Le wali ordonne le respect des délais

Au cours de sa visite, le wali a donné des instructions strictes pour que les projets soient achevés dans les délais impartis. Il a notamment insisté sur la nécessité de multiplier les moyens matériels et humains sur tous les chantiers, tout en veillant à la qualité et à l’exécution parfaite des travaux.

Il a également ordonné d’accélérer les procédures en suspens et de déployer les entreprises de construction directement après la fin des travaux de terrassement et de nivellement. Il a aussi insisté sur la planification préalable pour l’approvisionnement en tous les équipements nécessaires.

Des mesures de protection des arbres pendant les travaux d’aménagement devront être prises, en plus de la valorisation des espaces verts, du nettoyage des lieux et de l’enlèvement des débris de chantier.

Des mises en demeure seront envoyées aux entreprises en retard qui ne respectent pas les clauses contractuelles. Le wali a également demandé l’achèvement rapide de la rénovation du mur d’enceinte en utilisant des pierres naturelles et la réalisation d’une étude spécialisée pour améliorer l’accessibilité et la mobilité des personnes à mobilité réduite (PMR) dans la zone dédiée aux animaux et sur les quais du train.

Cette visite s’est déroulée en présence de directeurs exécutifs, de directeurs d’entreprises publiques, de bureaux d’études, de sociétés de construction et de cadres de la wilaya.

Avec de tels projets, le parc de Ben Aknoun est en passe de devenir un modèle de parc moderne, combinant nature, loisirs et éducation pour offrir une expérience complète aux visiteurs, aussi bien nationaux qu’étrangers.