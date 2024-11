Bientôt un métro aérien à Alger ? Le chinois CRCC dévoile une solution au trafic urbain

Face à l’engorgement chronique des routes à Alger, le géant chinois China Railway Construction Corporation (CRCC) vient de présenter un projet novateur de métro aérien. Cette annonce intervient après celle du groupe public algérien COSIDER, déjà engagé dans l’idée d’un transport de masse moderne pour désenclaver la capitale.

Un métro aérien chinois pour fluidifier la circulation à Alger

Alger est confrontée à une circulation paralysante, amplifiée par le manque d’alternatives efficaces en transport en commun. La voiture, autrefois accessible, est désormais un luxe pour de nombreux habitants en raison de son coût élevé et de sa rareté sur le marché local. Les bus, bien qu’en nombre, restent insuffisants, vétustes, et pénalisés par l’absence de voies réservées. Par ailleurs, le métro et le tramway, limités à certaines zones de l’est, ne couvrent pas l’ensemble de la ville, laissant l’ouest, le sud-ouest et les hauteurs d’Alger sans solutions adaptées.

Lors du Salon International des Travaux Publics, organisé du 24 au 27 novembre, CRCC a levé le voile sur un projet de monorail aérien qui pourrait changer la donne. Selon un représentant de l’entreprise, présente en Algérie depuis 17 ans, ce mode de transport est idéal pour répondre à la densité du trafic, sans nécessiter une occupation excessive du sol. « Des projets similaires en Chine ont prouvé leur efficacité en désengorgeant les routes urbaines », a-t-il souligné.

Une vision déjà étudiée

L’idée d’un métro aérien n’est pas inédite. En mai 2023, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, avait évoqué une simulation pour un réseau de 67 km. La première ligne relierait la cité des Bananiers à Sidi Abdallah, passant par des points stratégiques comme la Grande Mosquée d’Alger. Une seconde ligne desservirait Bir Mourad Raïs, Birtouta et d’autres zones clés.

Si le projet se concrétise, il offrirait une alternative moderne et durable pour améliorer la mobilité dans une capitale où les infrastructures actuelles peinent à suivre la croissance urbaine. Une avancée qui pourrait transformer le quotidien des Algérois et renforcer le développement économique de la ville.