Bientôt des véhicules OPEL fabriqués en Algérie ? Le DG de Stellantis-Maghreb répond

Mercredi passé, le marque Opel est officiellement revenue en Algérie. En marge de la cérémonie de lancement, le manager général du groupe Stellantis au Maghreb, société mère d’Opel, a abordé le sujet d’une éventuelle industrialisation des modèles Opel ici en Algérie.

Le groupe étudie ainsi la possibilité de produire des véhicules Opel sur le sol algérien, plus précisément au sein de l’usine FIAT, qui appartient également à Stellantis.

Stellantis envisage la production de véhicules Opel en Algérie



Lors du lancement d’Opel en Algérie, Hakim Boutahra, manager général de Stellantis Algérie, a révélé dans une interview que le groupe « est en train de faire une étude pour regarder la faisabilité d’industrialisation des modèles Opel en Algérie ».

Après avoir entamé l’importation de véhicules neufs, Stellantis envisage sérieusement la production locale des véhicules Opel dans son usine Fiat, dont la production débutera en décembre 2023.

Cette démarche, si elle est adoptée, pourrait bien s’appuyer sur la technique connue du partage de plateformes, incluant châssis, moteurs et boîtes de vitesses. Ainsi, la fabrication de véhicules Opel au sein de l’usine Fiat est possible, pour autant que les modèles Opel et Fiat partagent des caractéristiques communes dans ces trois éléments.

Si cette initiative se concrétise, elle assurera la pérennité de la marque allemande sur le marché algérien. De plus, cela s’alignera avec les ambitions du gouvernement algérien visant à encourager l’implantation industrielle plutôt que la simple importation. L’industrialisation des modèles Opel en Algérie représenterait un pas important vers l’autosuffisance dans le secteur automobile du pays.

L’avancement de l’Usine Fiat va bon train : Said Sayoud confiant

Plus tôt dans le mois, le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé une réunion de coordination cruciale avec des représentants du groupe Stellantis. L’objectif de ce meeting était de faire le point sur l’état d’avancement des travaux à l’usine FIAT de Tafraoui.

Sayoud et le représentant en charge de Stellantis se sont tous deux dits satisfaits des avancées réalisées et ont exprimé leur confiance vis-à-vis du respect de la date de livraison fixée pour la fin décembre 2023.

Dès son lancement, l’usine sera en mesure de produire 90 000 véhicules par an et 3 modèles. La capacité de l’unité augmentera par la suite pour inclure d’autres véhicules de la gamme Fiat.