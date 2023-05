Bientôt des diplômes américains pour les étudiants algériens ?

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Après une longue période d’autarcie, voire de léthargie, l’université algérienne semble enfin résolue à s’ouvrir sur le monde. En l’espace d’une semaine, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé des accords de jumelage avec deux universités étrangères : une chinoise et une américaine.

Ces partenariats portent sur l’échange d’expertise dans, notamment, le domaine de la technologie et concernent plusieurs universités réparties sur tout le territoire national. Il pourra aussi offrir la possibilité aux étudiants algériens d’obtenir des diplômes américains ici en Algérie…

l’Université d’Avila (USA) signe un accord de jumelage avec 10 universités algériennes

Aujourd’hui (lundi 22 mai 2023), à Alger, 10 universités algériennes ont signé un accord de jumelage avec l’Université américaine d’Avila (Kansas City). Celui-ci concerne plusieurs domaines, dont l’enseignement, la formation, la recherche scientifique et le développement technologique, a indiqué un communiqué du MESRS.

L’accord de jumelage a été signé par le président de la prestigieuse Université Avila (située à Kansas City, USA), le Dr James Burkie, et les doyens de dix (10) universités algériennes : Souk Ahras, Tebessa, Batna, Laghouat, Khenchela, Sidi Bel Abbes, Sétif, Tizi Ouzou, Oran et Saïda, sous la tutelle du Secrétaire général du MESRS, Abdelhakim Bentellis.

À l’issue de la cérémonie de signature, Bentellis a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du ministère de l’Enseignement supérieur qui vise à renforcer la coopération entre les universités algériennes et les grandes universités à travers le monde.

En outre, le secrétaire général du MERSRS a expliqué que le but de cet accord de jumelage est de permettre l’échange de travaux de recherche, de donner de la visibilité à l’université algérienne et d’assurer la formation des étudiants algériens dans les différentes spécialités de l’Université d’Avila, à savoir : l’informatique, les mathématiques, l’administration de la santé, le management des affaires, les sciences économiques et sociales, l’éducation, etc.

Notons enfin que l’Université d’Avila de Kansas City représente la première université des États-Unis à signer un accord multiuniversitaire avec l’Algérie. Ce partenariat inédit permettra, notamment, aux étudiants algériens d’obtenir des diplômes américains.

Jumelage entre 10 universités et grandes écoles algériennes et une prestigieuse université chinoise

Par ailleurs, le mercredi 17 mai 2023, le ministère de l’Enseignement supérieur a signé un accord de jumelage entre 10 universités et grandes écoles algériennes et l’Université de la Chine de l’Ouest (West China Union University).

Cet accord, a fait savoir le MESRS dans un communiqué, permettra d’augmenter le volume des échanges scientifiques, d’intensifier la circulation entre les établissements des différentes composantes des familles universitaires des deux pays.

Le secrétaire général du MESRS, Abdelhakim Bentellis, a expliqué aux médias que les étudiants algériens pourront bénéficier de l’expertise de l’université chinoise dans les sciences et la technologie, la médecine, les sciences humaines et sociales.

Du reste, voici la liste complète des universités et grandes écoles algériennes qui ont signé l’accord de jumelage avec West China Union University :