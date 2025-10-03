Bientôt « 100 wilayas » en Algérie ? Sayoud détaille la vision du président Tebboune

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a effectué, mardi, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Naâma.

Cette tournée s’inscrit dans la démarche gouvernementale de suivi du rythme du développement local et de la vérification de la prise en charge concrète des préoccupations des citoyens. Le programme était chargé, axé sur l’inauguration et l’inspection de projets à fort impact sur le quotidien des populations.

Le déplacement ministériel a débuté par la commune de Mecheria, avec une attention particulière portée aux infrastructures de transport. Sayoud a notamment inspecté le centre de maintenance des trains, soulignant l’importance de ce pôle pour la logistique ferroviaire nationale.

L’éducation n’a pas été en reste puisque le ministre a procédé à l’inauguration de deux nouvelles écoles primaires. Enfin, l’aménagement des places publiques dans la commune a fait l’objet d’une inspection, attestant de l’engagement des autorités à embellir et optimiser l’espace de vie des citoyens.

La visite s’est poursuivie à Aïn Sefra, où les projets d’amélioration urbaine étaient au cœur de l’agenda. Le ministre a examiné de près les travaux d’aménagement de la rue Colonel Lotfi, un axe majeur de la ville.

Un moment fort de cette étape fut le lancement officiel d’un projet de réalisation de 500 logements publics locatifs. Une initiative cruciale qui répond directement à une demande pressante de la population en matière de logement social.

La commune de Tiout a clôturé cette intense journée. . Sayoud y a inauguré le nouveau siège de l’Assemblée Populaire Communale (APC), une infrastructure administrative moderne destinée à améliorer l’accueil et les services offerts aux administrés.

Toutefois, l’attrait touristique de Tiout a également été mis en lumière. Le ministre a constaté de visu l’état d’avancement des travaux d’aménagement de l’oasis de Tiout, ainsi que de la Zone d’Expansion Touristique (ZET) locale. Des projets jugés stratégiques pour le développement économique de la région.

Cette visite d’inspection de Sayoud témoigne de la volonté du gouvernement de suivre l’avancement des chantiers sur le terrain et de s’assurer que les efforts de développement profitent directement aux citoyens de la wilaya de Naâma.

Said Sayoud : « L’Algérie s’oriente vers 100 wilayas »

C’est dans ce contexte de dynamisme local que le ministre a rappelé, lors de cette visite, les grandes orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière de gouvernance territoriale et de développement équilibré du territoire national.

Sayoud a souligné que le chef de l’État a adopté, depuis son élection en 2019, une vision prospective visant à renforcer la gestion des collectivités locales, en réponse aux réalités démographiques et géographiques du pays.

Certaines wilayas, a-t-il précisé, regroupent aujourd’hui jusqu’à 70 communes, ce qui rend leur gestion efficace de plus en plus complexe.

Partant de ce constat, a ajouté Sayoud, le président de la République a décidé de lancer un processus de découpage administratif progressif pour atteindre à l’avenir près de 100 wilayas, voire plus.

Le ministre a souligné que le dernier découpage administratif, approuvé par le Conseil des ministres en juillet dernier, comprenait la promotion de sept communes au statut de wilayas déléguées. Parmi elles, la commune d’El Aricha, située à la frontière occidentale, qui est passée du statut de simple commune à celui de wilaya déléguée.

Sayoud a également insisté sur le fait que le président Tebboune est déterminé à honorer tous ses engagements, affirmant que ses promesses seront concrétisées sur le terrain avec toute la sincérité nécessaire au service du peuple, de la nation et des citoyens.