Biens immobiliers, plus de 200 comptes bancaires à l’étranger… : l’empire Chakib Khelil

Chakib Khelil, un nom bien connu des Algériens, l’ex-ministre des Energies et des mines compte plusieurs condamnations pour corruption en Algérie, avec mandat d’arrêt international contre lui.

La fortune cumulée par Chakib Khelil et sa famille est colossale. En effet, l’ancien ministre était entouré par quatre personnes dont les noms apparaissent partout son fils Sinan Khelil, son épouse Jennyfer, Nadjet Khelil, la femme de l’ex-ministre et Omar Habour, puissant homme d’affaires jouissant de la protection des Khelil.

Selon, le quotidien francophone « Le Soir d’Algérie », la saisie des biens appartenant à Chakib Khelil a pris fin il y a plusieurs semaines en Algérie. Ses multiples comptes ont été également gelés dans le pays. Sa famille et lui en possèdent de nombreux autres à l’étranger où une procédure entamée suit son cours.

Après plusieurs condamnations contre l’ex-ministre, la justice algérienne procède à la saisie de tous ses biens et comptes en Algérie. À Alger, les services chargés de la saisie récupèrent définitivement six appartements luxueux qu’il possédait dans les fameuses tours Chaâbani, au val d’Hydra. Il en est de même pour huit garages souterrains qu’il utilisait pour garer ses véhicules de marque.

Si à Alger, la liste est longue, les biens saisis à Oran sont encore plus importants, terrains, maisons luxueuses et locaux dans le quartier de Canastel, mais aussi une dizaine de locaux à usage d’habitation de 205,65 mètres carrés, de deux terrains, 800 mètres et 840 mètres carrés, de deux villas à deux étages, et de parts importantes dans des projets de construction immobilière.

Des centaines de comptes bancaires domiciliés à l’étranger

Outre tous ses biens en Algérie, le plus gros empire de Chakib Khelil et sa famille est les comptes bancaires principalement à l’étranger, aux États-Unis, dans des pays d’Amérique latine, dans des îles du Pacifique, mais aussi en Europe et certains pays du Moyen-Orient.

En février 2021, l’Algérie a officiellement adressé aux autorités américaines une demande de gel de tous les avoirs et comptes bancaires de l’ancien ministre de l’Énergie, de son épouse et ceux de son fils Sinan. Une demande similaire est également adressée aux autorités suisses et italiennes et Alger saisit également le FBI.

En Algérie, ces comptes bancaires étaient domiciliés dans des banques situées à Alger, Oran et Hassi Messaoud. Alors qu’à l’étranger, le gel concerne 34 comptes bancaires, alors que près de 200 comptes étaient inscrits aux noms des sociétés que l’ancien ministre de l’Énergie et son fils géraient.

Des transactions bancaires avec des sommes colossales

D’après la même source, une étude des mouvements de transactions bancaires a permis d’établir que Omar Habour avait versé 1,5 million de dollars sur son compte bancaire domicilié à la Sun Trust Bank, en Floride argent avait ensuite été retiré par l’épouse de Chakib Khelil. Jennyfer Khelil avait, quant à elle, le droit de jouissance sur plus de dix comptes bancaires du fils de Chakib Khelil. Les enquêtes ont aussi démontré que tous les comptes de Chakib Khelil, de son épouse et de son fils étaient alimentés par des sociétés liées au secteur de l’énergie en Algérie. Ces dernières avaient conclu des contrats avec Sonatrach grâce aux interventions bien connues de l’ancien ministre de l’Énergie.

Un petit aperçu des montants versés par ces sociétés permet de mieux cerner l’ampleur des dégâts : William Berry and son, 525 000 dollars, Slabatring, 129 662 dollars, 610 000 dollars versés sur les comptes LDT New Prespektive, Salbatring et William Berry and son, 5 333 300 dollars versés par Adobe Finance Service Corp. 24 957 77 dollars, représentant des pots-de-vin versés pour arracher un marché, ont été aussi transférés sur les comptes de Nadjet Khelil. Une goutte d’eau dans l’océan qui a construit l’empire de l’ancien ministre de l’Énergie et de sa famille.

