Biens immobiliers en France: L’Ambassadeur d’Algérie s’exprime

L’Ambassade d’Algérie en France a procédé, il y a quelques jours, à la récupération de plusieurs biens immobiliers appartenant à Algérie. De nouvelles révélations concernant l’opération viennent de tomber.

Des informations ont été dévoilées dernièrement par le magazine Le Jeune Afrique concernant plusieurs biens immobiliers appartenant à l’Algérie en France. Depuis, aucune réaction officielle n’a été faite, jusqu’à ce mardi. C’est l’Ambassadeur de l’Algérie en France qui confirme l’information en y apportant des précisions.

Dans entretien accordé ce mardi au quotidien national L’Expression, Mohamed-Antar Daoud, en sa qualité d’Ambassadeur d’Algérie en France a d’emblée tenu à affirmer l’opération de récupération de ces biens. « L’ambassade a lancé une opération qui a permis de récupérer des châteaux, des bâtisses et autres grands domaines », a-t-il déclaré.

Il s’agit selon lui de pas moins de 46 propriétés. Après leur récupération, l’Ambassadeur préconise « une prise en charge efficiente » de ce patrimoine. Dans ce sens, il estime que « certains biens doivent être vendus », tandis que d’autres doivent être plutôt « réhabilités, réaménagés et rénovés », et ce « en vue d’un investissement par location, la réaffectation pour utilité ou intérêt national ».

La valeur du domaine des Julhans est de 8 et 10 millions d’euros

L’intervenant estime toutefois que certains autres biens immobiliers doivent être mis à la disposition « d’associations activant en direction de notre pays par la communauté nationale établie en France ».

S’agissant du nombre exact et de la valeur de la totalité des biens récupérés récemment en France, Mr Mohamed-Antar Daoud affirme ne pas pouvoir donner le chiffre exact. Or, il a tenu quand même à avancer des estimations quant à la valeur de l’un des biens les plus importants.

« C’est le domaine des Julhans, dans la région des Bouches-du-Rhône. Actuellement sa valeur oscille entre 8 et 10 millions d’euros ». Cependant, le représentant de l’Algérie en France avance que « ces biens coûtent plusieurs dizaines de millions d’euros ».

Si certains de ces biens ont perdu leur valeur du fait notamment de l’usure, « beaucoup conservent une valeur foncière et immobilière incontestable », a-t-il tenu à souligner. Il s’agit, à titre d’exemple « de deux appartements que je viens de récupérer au Boulevard de Strasbourg ». Actuellement, « ils valent chacun entre 1 et 1,7 million d’euros ».

« Une rente appréciable pour l’Algérie »

Ensuite, l’intervenant énumère plusieurs manières de faire de ces biens, d’au moins ceux qui gardent leur valeur immobilière, une rente appréciable pour l’Algérie. Il cite, en effet, leur location ou leur occupation par des services algériens.

À ce propos, il propose de « déménager les représentations d’Air Algérie et de l’Entmv en France des locaux qu’elles louent actuellement », d’autant que le siège d’Air Algérie à l’avenue de l’Opéra « lui revient à 25 000 euros par mois de loyer ».

À n’en citer que cela, l’Ambassadeur précise que « l’objectif final est de créer un fonds spécial des biens de l’État algérien en France, ce qui générera une rentrée financière pour le pays ».