Biens détournés par l’ex-oligarchie : «100% récupérés à l’intérieur», selon Lotfi Boudjemaâ

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, annonce la récupération totale des biens mal acquis sur le territoire national et des « résultats significatifs » concernant les fonds détournés à l’étranger.

En effet, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, a affirmé que l’âpre lutte contre la corruption a permis de récupérer la totalité des biens mal acquis à l’intérieur du pays, datant de l’époque de l’ancienne oligarchie. M. Boudjemaâ a précisé que les fonds détournés à l’intérieur ont été récupérés « à 100% ».

Il a souligné que des usines, infrastructures, et biens confisqués dans le cadre de dossiers sensibles ont été récemment inaugurés, attestant de leur restitution au profit de la société algérienne qui en profite désormais.

Fonds détournés à l’étranger : le dossier « en bonne voie »

Concernant les fonds illicitement transférés vers l’étranger, le ministre a assuré que ce dossier est « en bonne voie » et que des efforts importants sont déployés par l’Algérie, qui a déjà engrangé « bien des résultats » grâce à la coopération internationale.

L’Algérie a recouru à « tous les moyens judiciaires », incluant notamment les commissions rogatoires et les demandes d’entraide judiciaire. Ces démarches ont permis d’obtenir des « résultats significatifs » grâce à la coopération de plusieurs pays.

Le ministre a toutefois relevé que la différence entre le système judiciaire algérien et d’autres systèmes judiciaires est l’une des principales raisons ayant entravé le processus de coopération avec certains États.

Malgré ces défis, l’Algérie « poursuivra ses démarches judiciaires et diplomatiques » pour le recouvrement de ces fonds et biens et « n’y renoncera pas ». Le ministre a rappelé que les autorités ont émis pas moins de 285 commissions rogatoires à l’encontre de 32 pays, ciblant 755 comptes bancaires.

Lotfi Boudjemaâ détaille les grands chantiers de réforme du secteur de la justice

Le ministre Lotfi Boudjemaâ a également abordé d’autres sujets majeurs du secteur lors de son intervention. Il a mentionné le projet du Code de la route, présenté en Conseil des ministres, qui vise à réduire les accidents par l’introduction de « mesures rigoureuses ».

Il a aussi évoqué l' »arsenal juridique rigoureux » mis en place pour la lutte contre les bandes de quartier, soulignant l’importance de l’adhésion de la société à cette démarche par le signalement.

Concernant la magistrature, il a indiqué qu’un nouveau statut est en préparation, destiné à « renforcer le pouvoir judiciaire » et à garantir la sécurité matérielle et juridique des juges.

Enfin, il a annoncé la révision prochaine du système des pôles judiciaires pour un modèle plus adapté aux exigences du système, tout en soulignant les efforts en cours pour parachever le processus de numérisation du secteur.