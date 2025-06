Biens confisqués : GICA relance une unité industrielle stratégique à Tiaret

Dans le cadre de la politique de l’État visant à valoriser les biens confisqués, le groupe public GICA (Groupe Industriel des Ciments d’Algérie) a officiellement pris possession d’une unité industrielle située dans la wilaya de Tiaret.

Cette acquisition stratégique s’inscrit dans la démarche de relance économique et de développement de l’industrie nationale. La cérémonie de transfert s’est déroulée en marge de la visite du ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, dans la wilaya.

L’accord a été officiellement signé au profit de GICA, un acteur majeur dans la production de matériaux de construction. L’usine concernée est une briqueterie qui appartenait auparavant à la société SARL BTP Boumerdès, située dans la commune de Frenda.

Ayant été récupérée parmi les biens confisqués, cette unité est désormais réorientée vers l’investissement public, marquant une étape importante dans la réaffectation de ces actifs au service de l’économie nationale.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, cette opération concrétise les directives du président de la République visant à orienter les actifs récupérés vers des projets de production concrets, générateurs de valeur ajoutée pour l’économie locale.

Le groupe GICA est reconnu comme l’un des principaux acteurs du secteur des matériaux de construction en Algérie, notamment pour sa production de ciment de haute qualité, conforme aux normes nationales et soumis à des contrôles rigoureux du centre CETIM.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie : Un méga-projet d’extraction d’huiles végétales bientôt opérationnel à Jijel

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de réactivation des actifs confisqués et de leur régularisation dans le respect des cadres légaux en vigueur.

Biens confisqués : Lancement imminent des projets industriels gelés en Algérie

En parallèle de cette acquisition, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a réaffirmé, lors de sa visite dans la wilaya de Ghélizane, l’engagement de son département à relancer tous les projets industriels confisqués dans les plus brefs délais. Cette démarche s’inscrit directement dans les instructions du Président de la République, visant à servir l’économie nationale.

S’exprimant lors d’une déclaration à la presse durant sa tournée d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que, sur instruction du Président de la République, le ministère de l’Industrie s’attèle à relancer tous les projets confisqués afin de servir l’économie nationale.

Ghrieb a précisé que ses visites dans les différentes wilayas s’inscrivent dans le cadre des « efforts et engagements du ministère de l’Industrie visant à redynamiser l’activité industrielle et à valoriser les actifs industriels confisqués et récupérés ».

Cette démarche est en adéquation avec les directives du Président de la République, qui visent à développer une base industrielle efficace et durable, notamment dans les wilayas des Hauts Plateaux et des régions intérieures.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie séduit les investisseurs étrangers : 270 projets approuvés depuis novembre 2022

Au cours de cette visite, le ministre de l’Industrie a inspecté le projet d’une cimenterie dans la commune d’El Kalaa, ainsi que le complexe des industries alimentaires, actuellement rattaché au groupe public Agrodiv. Ces deux entités figurent parmi les biens confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption.