Biennale de Venise 2024 : l’art d’Issiakhem s’invite en Italie

La 60ᵉ édition de la Biennale de Venise a officiellement ouvert ses portes, le mois d’avril dernier, donnant l’occasion à plus de 300 artistes venus de 88 pays dans le monde d’exposer et de présenter leurs œuvres artistiques au public italien.

Cet événement, qui est l’une des plus importantes et célèbres expositions d’art dans le monde, se poursuit jusqu’au mois de novembre 2024.

The #BiennaleArte2024 is yours! Visit #ForeignersEverywhere at the Giardini, at the Arsenale and at Forte Marghera until November 24. Find out more → https://t.co/luAB7tbNlr pic.twitter.com/9rl0EQpsKh — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) April 20, 2024

Un tableau du peintre algérien Issiakhem à la Biennale de Venise

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable de l’art, cette nouvelle édition de la Biennale de Venise se poursuivra jusqu’au 24 novembre 2024, pour explorer les œuvres aux multiples thématiques. Notamment, sous le slogan “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”, à comprendre : “des étrangers partout”.

Les organisateurs ont dévoilé le programme des expositions qui seront tenues dans le cadre de la Biennale de Venise. Parmi ces dernières, figure une œuvre du célèbre artiste et peintre M’hammed Issiakhem, qui sera exposé jusqu’au 24 avril en Italie.

Il en est question du tableau “Femme et Mur” (1977 – 78), peint par l’artiste et pionnier de l’art algérien, M’hammed Issiakhem. L’œuvre représente le portrait d’une femme algérienne, mains jointes, portant l’habit traditionnel et des bijoux kabyles. Derrière cette femme, qui incarne l’esprit de résistance, se dresse un mur, d’où le nom du tableau, sur lequel sont inscrits plusieurs symboles, dont la main de Fatima.

“Un pays sans artistes est un pays mort. J’espère que nous sommes vivants !”, M’hammed Issiakhem

L’artiste algérien M’hammed Issiakhem est considéré comme l’un des plus grands peintres algériens du XXe siècle. Et pour cause, il a réussi à proposer une peinture à la fois engagée et esthétique, mêlant modernité et tradition et créativité.

Par ailleurs, la femme a toujours été au cœur de ses œuvres. En effet, pour dénoncer la guerre, il fait appel à des figures féminines, pour peindre des femmes combattantes et des mères de soldats. Grâce à ses créations, il peint pour tout un art contemporain et compréhensible.

