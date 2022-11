Bien-être numérique : l’Algérie dans le top 10 africain, mais…

La numérisation représente un enjeu de la plus haute importance dans le monde actuel. Grâce à internet et aux outils digitaux, des tâches qui, il y a quelques années, nécessitaient des heures de travail manuel s’effectuent aujourd’hui par un simple clic.

Cependant, si dans les pays développés la numérisation incarne la norme, dans d’autres régions du monde, en Afrique notamment, la technologie internet éprouve encore du mal à s’inscrire dans la vie quotidienne de la population.

En Algérie, malgré de nombreux manquements, des avancées significatives ont été enregistrées ces dernières années en matière de numérisation. On peut citer, à titre d’exemple, la progression de l’internet mobile, la digitalisation de l’administration, le lancement de nombreuses plateformes numériques au profit des citoyens, etc.

Pour nous faire une idée plus précise de l’étendue de ces progrès et savoir où se situe l’Algérie par rapport aux autres pays africains et au reste du monde, nous avons consulté l’Indice de bien-être numérique 2021 (Digital Quality of Life Index) de la société néerlandaise de cybersécurité, Surf Shark.

Présentation de l’Indice de bien-être numérique (DQL)

Surf Shark est une société de cybersécurité basée aux Pays-Bas. Chaque année, depuis 2019, elle publie un rapport détaillé sur le bien-être numérique dans le monde intitulé « Digital Quality of Life Index ». Il en ressort un classement mondial des pays les plus et les moins numérisés.

L’édition 2021 du DQL analyse la qualité de la vie numérique dans un total de 110 pays. L’étude prend en compte cinq critères fondamentaux : (1) l’accessibilité d’internet ; (2) la qualité d’internet ; (3) l’infrastructure numérique ; (4) la cybersécurité ; (5) l’e-gouvernement. Ces cinq critères se décomposent en 14 indicateurs.

– L’abordabilité d’internet se mesure par le temps de travail nécessaire pour s’offrir un abonnement de base.

– La qualité d’internet mesure la vitesse et la stabilité de la connexion internet, ainsi que son degré amélioration.

– L’infrastructure numérique détermine le degré de développement et d’intégration de l’infrastructure électronique du pays.

– La cybersécurité évalue le sentiment de sécurité des utilisateurs d’internet. La sécurité électronique renseigne sur la capacité du pays à la lutte contre la cybercriminalité et son engagement à protéger la vie privée de sa population.

– L’e-gouvernement souligne dans quelle mesure les services publics d’un pays donné sont numérisés. Une administration numérisée permet en effet de réduire la bureaucratie, de limiter la corruption et d’accroître la transparence du secteur public. Elle améliore aussi la qualité de vie des gens par les gains de temps qu’elle engendre.

Top 10 des pays d’Afrique dans l’Indice de bien-être numérique 2021

Découvrons donc la liste des 10 pays africains qui affichent le meilleur Indice de bien-être numérique (DQL) 2021. Nous allons voir si l’Algérie y figure et, le cas échéant, quelle place elle occupe.

1. Afrique du Sud : 1er en Afrique et 68e dans le monde.

2. Île Maurice : 2e en Afrique et 74e dans le monde.

3. Kenya : 3e en Afrique et 79e dans le monde.

4. Tunisie : 4e en Afrique et 80e dans le monde.

5. Nigéria : 5e en Afrique et 82e dans le monde.

6. Maroc : 6e en Afrique et 84e dans le monde.

7. Algérie : 7e en Afrique et 86e dans le monde.

8. Ghana : 8e en Afrique et 89e dans le monde.

9. Sénégal : 9e en Afrique et 92e dans le monde.

10. Côte d’Ivoire : 10e en Afrique et 93e dans le monde.

Notez qu’aucun pays de ce top 10 africain en matière de qualité de vie numérique ne figure dans le top 50 mondial. Par ailleurs, dans la liste des dix pays du monde que possède l’indice de qualité de vie numérique le plus élevé, nous retrouvons, sans surprise, une majorité de nations occidentales et asiatiques.

Les pays qui constituent le top 10 mondial sont les suivants : Le Danemark, la Corée du Sud, la Finlande, Israël, les États-Unis, Singapour, la France, le Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le premier pays arabe au classement est le Qatar qui figure au 33e rang mondial (consulter le classement intégral ICI).

Le score de l’Algérie dans le détail

Avec un Indice de bien-être numérique de 0,43 (sur une échelle de 1), l’Algérie occupe ainsi le 7e rang africain et le 86e mondial. Par rapport au DQL 2020, notre pays recule de deux places (consulter le rapport intégral ICI).

Plus en détail, voici le classement mondial de l’Algérie sur chacun des 5 critères du DQL (sur 100 pays) :

– Abordabilité d’internet : 85e/0,02 ;

– Qualité d’internet : 27e/0,61

– Infrastructure numérique : 95e/0,50

– Cybersécurité : 74e/0,68

– E-gouvernement : 108e/0,33

En ce qui concerne les critères dans lesquels l’Algérie réalise les meilleures performances, il s’agit de l’amélioration de vitesse de l’internet mobile et de la croissance de la vitesse du haut débit où notre pays occupe le 1er rang mondial en 2021.

Mais cette 1re place s’explique certainement par l’énorme retard qu’accuse l’Algérie en la matière. Car en valeur absolue, concernant la vitesse de l’internet mobile , elle occupe la 110e (et dernière place) du classement ; s’agissant de la vitesse de la connexion haut débit , elle arrive au 108e rang mondial.

Enfin, l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a indiqué dans son dernier rapport que l’Algérie compte, au 2e trimestre 2022, un total de 47,25 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G). Durant la même période de l’année 2021, ce nombre s’était établi à 43,92 millions. Il s’agit donc d’une évolution de 7,58 %.