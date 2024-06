Biden, Macron, Trudeau… Tebboune avec de grands Chefs d’Etat, les images font le buzz

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment pris part au sommet du G7, tenu à Bari, en Italie. Cet événement crucial a permis à Tebboune de rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux et de renforcer les relations diplomatiques de l’Algérie.

Abdelmadjid Tebboune a profité du sommet pour engager des discussions avec divers chefs d’État, notamment le président français Emmanuel Macron. Leur rencontre, marquée par une chaleureuse accolade et un tutoiement familier, a démontré la proximité entre les deux leaders. « Très content de te voir », a lancé Macron à Tebboune, illustrant la cordialité de leur relation.

En marge de la table ronde du sommet, Tebboune a eu des échanges significatifs avec Joe Biden, le président américain. Bien que les détails de leur conversation restent confidentiels, leur dialogue détendu et jovial indique une bonne entente. Il est probable qu’ils aient abordé des sujets cruciaux comme la situation en Palestine, où l’Algérie a toujours joué un rôle actif au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Palestine au centre des discussions

La question palestinienne a également été au cœur des discussions entre Tebboune et le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Le Canada accueille une communauté algérienne croissante, actuellement estimée à 130.000 membres. Cette communauté, tout comme le gouvernement algérien, est profondément concernée par les tensions au Proche-Orient, notamment dans la bande de Gaza.

Algérie et Italie : une relation énergétique solide

L’accueil réservé à Tebboune par Giorgia Meloni, présidente du conseil italien, a été particulièrement chaleureux, reflétant les relations exceptionnelles entre l’Algérie et l’Italie. Ces deux pays partagent des intérêts communs, surtout dans le secteur de l’énergie, où l’Algérie est un fournisseur clé pour l’Italie.

Rencontre avec Mohamed Bin Zayed

L’échange entre Tebboune et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Bin Zayed, a attiré l’attention. Bien que bref, cet entretien a permis de clarifier les tensions récentes entre les deux nations. Les relations entre l’Algérie et les Émirats ont été quelque peu tendues ces derniers mois, notamment en raison du retrait de l’entreprise Taqa d’un projet en Espagne, où l’Algérie est actionnaire via Sonatrach.

La situation politique en France

Le contexte politique en France a également pesé sur les échanges du président Tebboune, en particulier avec son homologue français, Emmanuel Macron. La victoire récente de l’extrême droite et la dissolution de l’Assemblée nationale par Macron ont plongé la France dans une situation politique délicate. L’Algérie, avec sa large communauté expatriée en France, suit de près ces développements. Le potentiel d’une extrême droite au pouvoir, qui entretient des relations tendues avec l’Algérie, suscite des préoccupations parmi les Algériens en France.

Renforcement des partenariats africains

Outre ses interactions avec les leaders mondiaux, Tebboune a également rencontré Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, le président mauritanien. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Mauritanie, deux pays qui partagent une histoire et des intérêts communs en Afrique du Nord.

Lors de son séjour à Bari, Abdelmadjid Tebboune a aussi échangé avec Charles Michel, le président du Conseil européen. L’Algérie, en tant que fournisseur majeur de gaz pour l’Europe, maintient des relations stratégiques avec l’Union européenne. Ces discussions visent à renforcer la coopération énergétique entre les deux parties, cruciales pour la stabilité économique de l’UE.

Un Sommet aux enjeux multiples

Le sommet du G7 à Bari a été une opportunité précieuse pour Tebboune de consolider les relations de l’Algérie avec ses partenaires internationaux. En naviguant habilement entre les enjeux géopolitiques complexes et en renforçant les alliances, Tebboune a montré que l’Algérie demeure un acteur clé sur la scène diplomatique mondiale. Ces rencontres stratégiques et ces discussions ont mis en lumière l’importance de l’Algérie dans les affaires internationales, en particulier dans les domaines de l’énergie et de la politique.

Ce sommet a non seulement renforcé les liens existants mais a aussi permis d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération future entre l’Algérie et le reste du monde. Les interactions de Tebboune à Bari ont démontré la volonté de l’Algérie de jouer un rôle actif et constructif dans la diplomatie mondiale, tout en mettant en avant ses propres priorités nationales et régionales.