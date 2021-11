BFA: Kamou n’accepte toujours pas la disqualification face à l’Algérie

Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont présenté un grand match face au Burkina Faso, ce mardi 26 novembre, au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Malgré que la confrontation s’est soldée par un nul (2-2), l’équipe nationale a quand-même arraché son billet de qualification à la prochaine étape : les matchs barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En outre, notre équipe est désormais sur une série d’invincibilité de 33 matchs sans défaite.

Cependant, le sélectionneur national burkinabé, Kamou Malo, semble avoir du mal à accepter l’élimination de son équipe et sa sortie de la course à la qualification pour ladite Coupe du Monde. En effet, ce dernier a révélé, lors d’une conférence de presse de l’après match, quelques points à propos de ladite rencontre.

» Je suis très déçu du résultat parce que je sais que toute l’Afrique a été témoin de notre domination, nous avons été volés d’une manière ou d’une autre, mais bon, c’est le football, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne « , a-t-elle déclaré.

Lazare Banssé fait l’éloge de son équipe

De son côté, le président de la Fédération burkinabè de football, Lazare Banssé, a fait l’éloge de ses joueurs malgré leur élimination amère par les Verts lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Le premier responsable du football burkinabè est apparu dans les vestiaires du stade Mustafa Tchaker, où il a remonté le moral des Étalons, après la fin de leur campagne de qualification.

» Vous avez représenté dignement le Burkina Faso, et vous avez été déterminés. Je n’ai rien à dire, nous avons fait six matchs, dont trois victoires et trois nuls. Donc et dans l’ensemble, vous étiez à la hauteur « , a dit Lazare aux joueurs.

Par ailleurs, le même responsable a confirmé que les autorités de son pays continueront à soutenir les protégés de Kamou Malo, et leur transmettent leurs chaleureuses félicitations.