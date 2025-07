Beyrouth à prix réduit : Air Algérie reprend ses vols et lance une offre spéciale

Après une année de suspension, Air Algérie a décidé de relancer ses vols à destination de la capitale libanaise Beyrouth. Pour célébrer l’occasion, la compagnie aérienne nationale accompagne cette reprise avec une nouvelle offre promotionnelle.

Cette décision marque une étape importante pour les voyageurs souhaitant se rendre dans cette destination prisée du Moyen-Orient, et ce, en offrant à nouveau une liaison aérienne directe et pratique depuis l’Algérie.

Pour marquer l’événement et célébrer le retour de cette ligne, Air Algérie a aussi lancé une offre promotionnelle exclusive. Cette initiative vise à rendre cette reprise encore plus accessible et attrayante à sa clientèle, qu’ils s’agissent de voyageurs d’affaires, de touristes ou de personnes rendant visite à leurs familles et amis.

Air Algérie relance ses vols vers Beyrouth au Liban

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Air Algérie a confirmé le retour de ses vols vers Beyrouth, la capitale libanaise. Cette liaison tant attendue reprendra officiellement le 14 août 2025. Les réservations sont déjà ouvertes, annonce la compagnie dans son communiqué.

Désormais, il est possible de rendre chaque dimanche et jeudi. La vente des billets est d’ores et déjà ouverte. En effet, il est possible de réserver sa place dès aujourd’hui dans toutes les agences commerciales d’Air Algérie, ou simplement via son application mobile ou son site de réservation.

Dans le cadre de la reprise de cette ligne, Air Algérie propose à ses voyageurs de réserver leurs billets dès maintenant et de profiter du tarif de 67 680 dinars, soit 570 USD, pour le voyage en aller-retour. Cette promotion est valable jusqu’au 7 août prochain et s’applique sur des vols programmés entre le 14 août et le 25 octobre 2025.

Air Algérie relance ses vols vers Budapest

Air Algérie prévoit la reprise de ses vols vers Budapest pour la saison hivernale 2025/2026, une liaison suspendue depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette réouverture s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la compagnie sur le marché européen.

Le nouveau programme propose deux vols hebdomadaires suivant un itinéraire triangulaire innovant incluant Vienne. Le premier vol, prévu dès le 29 octobre 2025, reliera Alger-Vienne-Budapest chaque mercredi. Le second, débutant le 1ᵉʳ novembre 2025, suivra la route Alger-Budapest-Vienne chaque samedi. Les vols seront opérés par un Boeing 737-700.

Les horaires ont été soigneusement planifiés : départ d’Alger à 10h30 pour les deux vols, avec des temps de connexion optimisés entre les différentes destinations. Cette nouvelle desserte répond à une double demande, tant touristique que professionnelle, renforçant ainsi la présence d’Air Algérie dans le secteur aérien européen.

Cette reprise témoigne de la volonté de la compagnie nationale de restaurer progressivement son réseau international et d’offrir davantage d’options à ses passagers vers des destinations stratégiques en Europe.

