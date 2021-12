BEVALG, le nouveau salon algérien de la Boisson aura lieu en février 2022

Les salons reprennent en force à la SAFEX. En effet, un nouveau salon de la Boisson devrait naitre en février prochain au palais des expositions d’Alger.

Baptisé BEVALG, ce nouveau salon Algérien de la Boisson se déroulera du 17 au 19 février 2022 au Pavillon CASBAH de la SAFEX des pins maritimes (Alger-Est).

« Notre manifestation a pour but de rassembler et de faire participer toutes les entreprises nationales et étrangères œuvrant dans l’industrie de la boisson pour dynamiser ce vaste secteur », lit-on dans le communiqué des organisateurs.

» BEVALG permettra aux fabricants, fournisseurs et propriétaires de marques de se rencontrer, d’expérimenter et de célébrer l’excellence tout au long de la chaîne d’approvisionnement (…) Ca sera un mélange d’espaces de réseautage, d’ateliers regroupés dans une zone de vitrine pour les services et les produits, en mettant en contact direct ces derniers avec les entreprises de toutes tailles, les professionnels et les artisans », a ajouté la même source.