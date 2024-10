Besoin d’un visa Schengen ? Voici 5 pays où il faut anticiper des formalités plus strictes

En matière de délivrance de visa Schengen, certains pays européens peuvent se montrer plus stricts que d’autres. En termes de refus de visas Schengen, tous ces pays ne valent pas. Voici cinq pays considérés comme les plus difficiles.

Les 27 pays de l’espace Schengen ont des taux de refus de visa différents, certains étant plus stricts que d’autres. Malte, l’Estonie, la Belgique, la Suède et le Danemark sont considérés comme les plus difficiles parmi les pays de l’Union européenne.

Visa Schengen : voici les pays européens les plus difficiles

Sur la base du taux de rejet des demandes émises en 2023, le site spécialisé Schengen Visa Info a dressé la liste des pays les plus difficiles en matière de délivrance de visa. En première position, se distingue Malte avec le taux de rejet le plus haut des 27 pays de l’espace Schengen.

En effet, en 2023, Malte a reçu un total de 33 306 demandes de visa Schengen, dont 12 261 ont été rejetées. Ce qui se traduit par un taux de rejet de 37.60%. Les Algériens représentent les demandeurs les plus recalés, puisque 90.35% de leurs demandes de visa maltais ont été refusées.

L’Estonie arrive en 2ᵉ place du podium des pays Schengen les plus stricts. Le gouvernement estonien a refusé plus de la moitié (soit 61.4%) des demandes formulées en 2023. Par ailleurs, cette liste se poursuit avec la Belgique, qui a refusé, en 2023, un total de 60 148 demandes, parmi 225 951.

La Suède et le Danemark parmi les pays avec le taux de refus le plus élevé

La liste des pays européens les plus stricts en matière de délivrance de visa Schengen se poursuit avec la Suède. En effet, l’an dernier, les autorités suédoises ont refusé 23.1% des demandes formulées, soit plus de 60 148 demandes de visa refusées. Ces chiffres placent le pays parmi les plus sévères de l’Europe.

Par ailleurs, le Danemark clôture ce top 5 des pays où le taux de refus des demandes de visa Schengen est le plus élevé. Cette destination a reçu, en 2023, un total de 107 872 demandes, dont 21 509, soit 21.2%, ont été rejetées. Les Marocains, les Iraniens et les Pakistanais sont les nationalités avec le taux de refus le plus haut pour ce document de voyage.

Le site spécialisé recommande d’éviter ces destinations, pour augmenter ses chances d’obtenir un visa Schengen. Ces pays présentent des formalités plus strictes à anticiper, ce qui entraîne des taux de refus plus élevés.

