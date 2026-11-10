Scandale 600 milliards : l’ex-ministre Berraki et les autres accusés lourdement condamnés

Jusqu’à 15 ans de prison ferme : c’est la peine la plus lourde prononcée mardi par le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed dans le dossier de corruption qui vise l’Agence nationale des barrages et des transferts. L’ancien ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, figure parmi les condamnés, avec huit années d’emprisonnement et une amende d’un million de dinars à la clé, a-t-on appris du média Echourouk.

Statuant en première instance, en audience publique et contradictoire, la juge de la deuxième section a distribué des peines échelonnées selon les responsabilités de chacun. Berraki et un ancien patron de l’agence, identifié par les initiales « M. M», partagent le même sort : huit ans fermes, assortis chacun d’une amende d’un million de dinars.

Un second ex-directeur général de l’établissement, « C.M.», s’en tire avec une année de moins, soit sept ans de réclusion et une sanction pécuniaire identique. Les trois hommes se sont succédé au sommet d’une structure stratégique, chargée de piloter la construction et la gestion des grands ouvrages hydrauliques du pays.

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15 ans de prison contre un entrepreneur toujours recherché

La peine maximale c’est celle prononcé à l’encontre de « H.R », gérant de l’entreprise ETPH, absent du box. Quinze années fermes et un million de dinars d’amende ont été retenus contre lui, le mandat d’arrêt international lancé à son encontre restant par ailleurs pleinement en vigueur.

Un autre prévenu en cavale, désigné par les lettres « T. Q. », a vu sa peine fixée à dix ans d’emprisonnement, accompagnée elle aussi d’une amende d’un million de dinars. Cette sévérité envers les fugitifs rappelle le traitement réservé à l’ancien ministre Abdelhamid Temmar, jugé par contumace dans le dossier des privatisations, lui aussi condamné à quinze ans par la même juridiction.

Trafic d’influence et dilapidation de deniers publics au cœur du dossier

Les poursuites engagées devant le pôle reposaient sur un faisceau d’infractions économiques. Il était notamment reproché aux prévenus d’avoir exploité leur influence, réelle ou supposée, auprès d’administrations publiques afin d’obtenir des avantages auxquels ils n’avaient pas droit.

S’y ajoutent l’abus de fonction commis délibérément en violation des lois et règlements, la dilapidation de deniers publics, ainsi que l’octroi de privilèges injustifiés lors de la conclusion de contrats ou de marchés publics avec l’État. Ces faits relèvent des articles 26, 29, 32, 33 et 48 de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Des amendes de 1 million de dinars pour chaque condamné

Aucun des cinq prévenus n’échappe à la sanction financière. Le tribunal a appliqué un montant uniforme de 1 million de dinars, quelle que soit la durée de la peine privative de liberté retenue. Les condamnés disposent d’un délai légal pour contester ce verdict devant la cour d’appel.

Le jugement n’est donc pas définitif. Pour les deux hommes visés par des mandats d’arrêt, l’exécution des peines reste suspendue à leur éventuelle interpellation, en Algérie ou à l’étranger.

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