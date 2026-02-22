Berlinale 2026 : “Chroniques des années de siège” primé, nouveau sacre pour le cinéma algérien

Bien que les polémiques politiques aient dominé les débats de la 76e Berlinale, éclipsant parfois la sélection, la remise des prix au Berlinale Palast a enfin remis le cinéma au coeur des discussions. Après dix jours de festival, l’heure était enfin à la célébration des oeuvres elles-mêmes.

Le prestigieux Ours d’or a été attribué à Gelbe Briefe, le nouveau drame d’İlker Çatak (réalisateur de La Salle des profs), qui explore le quotidien étouffant d’un couple de dramaturges turcs.

Par ailleurs, le film Queen at Sea s’est distingué par un doublé : le Prix du Jury pour son récit poignant porté par Juliette Binoche, et l’Ours d’argent du meilleur second rôle partagé par Anna Calder-Marshall et Tom Courtenay. Enfin, l’incontournable Sandra Hüller a été sacrée meilleure actrice pour sa performance dans Rose, confirmant son ascension fulgurante avant ses prochains projets hollywoodiens.

🟢 À LIRE AUSSI : Après des années de silence, l’icône Athmane Ariouet fait son grand come-back



le film « Chroniques des années de siège » d’Abdallah Al-khatib primé à la Berlinale 2026

Le palmarès international fait également la part belle à la coopération algéro-palestinienne. Abdallah Al-khatib a été récompensé pour son premier long-métrage, Chroniques des années de siège, recevant le prix dédié aux premières œuvres, d’une valeur de de 50 000 euros.

Contrairement à de nombreux cinéastes guidés par une vocation précoce, Abdallah Al-Khatib a découvert le septième art par la force des événements. Réfugié dans le camp de Yarmouk durant le conflit syrien, il commence à filmer son quotidien sans imaginer que ces images deviendraient, des années plus tard en Allemagne, son premier documentaire : Little Palestine (2021).

Aujourd’hui, avec sa première fiction Chroniques des années de siège, il dépeint la résilience palestinienne depuis 1948. Un projet engagé qui a su convaincre Sofiane Zermani, alias Fianso, de s’impliquer en tant que producteur.

« Mon coeur est algérien, il est palestinien de fait »

« Mon cœur est algérien, il est palestinien de fait. En tant que rappeur, j’avais déjà cette sensibilisation à la cause palestinienne. On se retrouve avec ces gens délogés, martyrisés, déplacés, torturés. Et aujourd’hui, on le vit en 4K. Moi, je ne fais pas le chevalier, mais, à un moment, il y a une empathie que je n’arrive pas à cacher. Moi, je ne dors pas le soir. Je ne sais pas comment ils font… Je ne critique personne, il n’y a pas de souci, mais cela fait partie de Sofiane de faire ce film aujourd’hui », a déclaré le réalisateur palestinien.

Chroniques des années de siège a captivé le public de la Berlinale et a d’ores et déjà suscité un vif intérêt de la part des distributeurs en France et à travers l’Europe.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : Fatma, Dégourdi, Rebaâ 2… Les séries qui vont rythmer les écrans algériens

