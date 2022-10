Benzema Ballon d’Or 2022 : Macron lui rend un bel hommage

Le joueur franco-algérien de Real Madrid, Karim Benzema, est officiellement Ballon d’Or 2022. Un sacre historique qui fait réagir tout le monde, dont le président français Emmanuel Macron.

Dans un tweet publié ce lundi soir, le président français a rendu un bel hommage à Karim Benzema qui vient de décrocher son premier Ballon d’or à l’age de 34 ans, après un long parcours riche en titres et en exploit.

« Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui ! », a écrit Emmanuel Macron dans son tweet.

Après Zidane, place à Benzema

Après avoir frôlé la victoire l’année dernière, Karim Benzema reçoit cette année le ballon d’or des mains de son entraineur et son idole Zinedine Zidane.

Le moment de la remise du trophée fait déjà le tour du net. Non seulement, les deux stars sont franco-algériens, mais aussi, ils ont toujours été proche, notamment durant le passage de Zizou à la tête du Réal de Madrid.

« J’ai grandi avec ça dans ma tête. J’ai eu deux modèles dans la vie, Zidane et Ronaldo, j’avais une motivation. C’est beaucoup de travail, garder ce rêve dans la tête, il y a eu de smoments beaucoup plus difficiles pour moi, pour toute ma famille. Ça n’a fait que me renforcer mentalement. Je suis fier de mon parcours, je vais continuer comme ça », a déclaré Benzema dans son discours de remise de trophée.