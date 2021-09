Benzaim redoute que le chômage soit mieux payé que le pré-emploi

Le président Tebboune a déjà annoncé que les chômeurs vont désormais avoir droit à une allocation. Cette décision a laissé plus d’un à leur scepticisme, et parmi eux, le sénateur Abdelouahab Benzaim. Ce dernier a émis quelques réserves concernant la décision présidentielle, tout en expliquant sa position.

Le sénateur a notamment indiqué, via une publication partagée sur sa page Facebook, qu’il redoutait que les chômeurs soient désormais mieux payés que les travailleurs pré-salariés. Une crainte que Benzaim n’hésite pas à décortiquer, à expliquer, et à défendre.

Le pré-emploi, une « priorité » pour Benzaim

Le sénateur indique que les travailleurs dans le cadre du pré-emploi sont prioritaires. Il dit notamment que « avant de mettre en place une allocation du chômage, il est primordial de régulariser le dossier des contrats de pré-emploi (15 000 DA) par leur titularisation et celui du filet social (5 000 DA) ». Le sénateur ajoute que « ils seront considérés comme des salariés au salaire minimum garanti (SMIG) ».

Benzaim explique ensuite ses peurs. Il indique que « l‘allocation chômage pourrait égaler le salaire des contrats de pré-emploi ». Le sénateur ajoute que « cela nous met face à un dilemme qui fait que ceux qui travaillent perçoivent un salaire inférieur à l’allocation chômage ».

Benzaim a également pensé à la femme et aux diplômés chômeurs. Il dit qu’il faut aussi « penser aux chômeurs qui ont des diplômes et à ceux qui ne n’ont pas, vont-t-ils recevoir la même allocation ? Aussi, il faut penser à la femme qui reste à la maison et qui est en âge de travailler et ne trouve pas de travail. Va-t-elle bénéficier de cette allocation ? ».

Pour conclure, le sénateur indique que la loi relative à l’allocation chômage devra passer par « l’Assemblée populaire nationale pour la discuter, l’enrichir et organiser tous ses points ». Benzaim veut que cette loi passe par l’APN pour également « approuver le nouveau budget qui lui sera alloué… car le budget sera très important », dit-il.