Benzaïm à Bebouzid: « Il est temps de lever l’interdiction de voyager »

C’est durant une journée parlementaire consacrée au coronavirus en Algérie, et à la stratégie de la vaccination, organisée au Conseil de la nation, que le sénateur chargé de la diaspora Abdelouhab Benzaim, avait presenté plusieurs arguments en la faveur de l’ouverture des frontières Algériennes.

Le sénateur a toujours été très actif en ce qui concerne les besoins des ressortissants Algériens établis à l’étranger, il avait en mois de décembre dernier, présenté plusieurs propositions, afin d’améliorer le rendement de l’opération de rapatriement.

Cette fois-ci, Abdelouhab Benzaim, a profité de l’occasion de la journée parlementaire consacrée au coronavirus en Algérie et la stratégie de vaccination, organisée au Conseil de la nation, pour s’adresser directement au minstre de la santé, Abderahmane Benbouzid.

Le sénateur avait entamé son intervention au conseil de la nation, en faisant remarquer sarcastiquement au ministre de la Santé, sur un ton blagueur, que contrairement à plusieurs responsables, « on ne vous a pas vu prendre le vaccin« . L’intervention a eu lieu en présence de plusieurs ministres, et du comité scientifique.

Un appel à ouvrir les frontières

Le sénateur avait ensuite enchainé avec les problèmes de la diaspora Algérienne, pour laquelle il avait ouvert la porte des questions, sur sa page Facebook, depuis la journée d’hier lundi.

Abdelouhab Benzaim est entré dans le vif du sujet en affirmant que « les ressortissants algériens établis à l’étranger souffrent à cause de la fermeture des frontières ». Le sénateur précise que les frontières du pays, qui sont fermées depuis le 17 mars de l’année passée, le sont encore à ce jour.

Selon le sénateur, plusieurs ressortissants n’ont pas pu rentrer au pays pour assister aux funérailles de leurs parents et de leurs proches, et plusieurs Algériens qui veulent renter au pays, pour plusieurs raisons, demeurent encore bloqués à l’étranger.

« Ne voyez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il est temps de lever la suspension sur le trafic régulier ? », c’est ainsi que le sénateur Benzaim a formulé sa requête qui concerne l’ouverture des frontiéres, adressée au ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid.

Le sénateur a ajouté qu’il y a déjà des vols qui partent et reviennent vers et depuis la France, sans que cela nuise en quoi que ce soi à la situation sanitaire du pays, « des personnes partent et d’autres reviennent, sans poser de problème. J’ai des amis qui sont partis, ils sont revenus sans aucun incident », a-t-il déclaré.

Le sénateur a appelé le comité scientifique à dresser « une analyse scientifique et technique de la situation sanitaire du pays, et non politique ». Le sénateur a fait remarquer aux présents dans la salle « qu’il est temps que le commun des citoyens puisse profiter de la possibilité de voyager ».