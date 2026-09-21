Equipe d’Algérie : Bentaleb forfait, Bourabaa appelé à la recousse

Le premier forfait de septembre est tombé avant même l’ouverture du stage. Alors que les joueurs convoqués affluent au Centre technique national de Sidi Moussa à partir d’aujourd’hui, la Fédération algérienne de football a annoncé l’absence de Nabil Bentaleb pour cause de blessure.

Une blessure contractée dimanche avec Lille

Selon un communiqué officiel de la Fédération algérienne de football, le milieu de terrain du LOSC Lille souffre d’une blessure contractée dimanche dernier avec son club. Cette indisponibilité l’empêche donc de rejoindre le groupe national à Sidi Moussa.

La FAF n’a pas précisé la nature exacte de la blessure ni sa durée d’indisponibilité. Bentaleb manquera ainsi les deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2027.

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Bourabaâ, révélation du FC Le Mans, appelé en renfort

Pour pallier ce forfait, le sélectionneur national Brahim Hemdani a fait appel à Adil Bourabaa. Ce milieu de terrain de 21 ans évolue au FC Le Mans, en Ligue 1 française et son nom figurait dans la liste élargie.

Bourabaâ enchaîne les bonnes performances depuis le début de la saison. Il pourrait ainsi devenir l’une des révélations de ce stage de septembre, comme il avait déjà attiré l’attention lors d’un précédent rassemblement.

Zambie et Burundi pour lancer les éliminatoires de la CAN-2027

Ce stage de septembre marque le lancement de la campagne des Verts vers la CAN-2027. L’équipe nationale affrontera d’abord la Zambie le 25 septembre à Tizi-Ouzou.

Elle se déplacera ensuite au Burundi le 29 septembre pour la deuxième journée des éliminatoires. Ces deux rencontres constituent les premiers matchs officiels de Brahim Hemdani à la tête de la sélection.

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Un amical face au Niger le 6 octobre

Le stage international ne s’arrêtera pas après les deux matchs officiels. Un match amical face au Niger est également programmé, le 6 octobre. Une sélection actuellement sous la coupe de l’Algérien Nabil Neghiz, qui n’est autre que l’ex-assistant de l’ex-sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Cette rencontre se jouera aussi au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou, comme le match contre la Zambie. Elle permettra à Brahim Hemdani de poursuivre ses observations avant la suite des éliminatoires. Ca va doute lui servir pour en tirer de riches enseignements mais aussi voir à l’oeuvre d’autres joueurs qui n’auront pas la chance de jouer face à la Zambie et au Burundi.

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