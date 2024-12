Bentaleb, enfin le bout du tunnel

Enfin le bout du tunnel pour Nabil Bentaleb. Le président du LOSC Lille a donné une date approximative sur le retour du milieu de terrain des Verts aux entrainements collectifs.

Il y a exactement six mois, le 18 juin dernier, Nabil Bentaleb a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Évacué dans l’immédiat au CHU de Lille, il a passé quelques jours dans le coma. Ayant frôlé la mort, il a dû poser un défibrillateur.

Invité de l’émission « L’Équipe du Soir », le président du LOSC Lille, Olivier Létang, a donné des nouvelles sur l’évolution de l’état de santé du joueur. « Je suis très heureux que Nabil (Bentaleb) soit en très bonne santé aujourd’hui […] Il a démarré, au mois de septembre, un protocole avec un cardiologue néerlandais qui se trouve à Amsterdam. C’est lui qui s’est occupé du cas de Christian Eriksen (Manchester United). On a immédiatement informé la commission médicale en France qui devra, à un moment donné, mettre son tampon pour valider le fait que Nabil puisse rejouer », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Il y a un membre de cette commission qui fait partie du groupe de travail, qui a toutes les informations depuis le premier jour, parce que j’ai voulu être totalement transparent. Quand on a fait notre première rencontre avec ce cardiologue hollandais, on lui a dit que la priorité absolue, attention, était la santé de Nabil. Si un élément fait que… on arrête tout de suite ».

Retour aux entrainements collectifs au début de l’année 2025 ?

Le président Lillois a donné une autre bonne nouvelle sur le cas Bentaleb. En effet, il affirme que le retour du joueur, et si tout se déroule comme prévu, devrait reprendre les entrainements collectifs avec son équipe en début de la nouvelle année 2025.

« Il y a cinq phases dans son protocole. Il a passé les deux premières et est aujourd’hui dans la troisième. Il a eu les feux verts. Normalement, les drapeaux rouges ou les alertes interviennent dans les deux premières phases, ce qui veut dire que l’on est dans la continuité. Cela se passe plutôt bien. La troisième phase va se terminer au début du mois de janvier, ou à la mi-janvier. La phase suivante, c’est la reprise de l’entraînement collectif. On est très proche », a-t-il confié.

Il faut savoir que l’international algérien devra jouer avec un défibrillateur automatique pour pouvoir renouer avec la compétition officielle. Cela est interdit en France, mais le premier responsable des Dogues est optimiste. « Jamais un joueur qui s’est fait implanter un pacemaker n’a rejoué en France. On veut être les pionniers ».

Enfin, Olivier Létang a également confié avoir rendu un bel hommage à Bentaleb à l’occasion du 80ᵉ anniversaire du club, le 24 novembre dernier, qui coïncidait avec l’anniversaire du joueur. « Lorsque l’on a fêté les 80 ans du club, c’était également l’anniversaire de Nabil. J’ai souhaité son anniversaire devant 50 000 personnes, demandé à ce que tout le monde face une standing ovation et j’ai rappelé notre rêve : que Nabil puisse rejouer un jour avec le maillot du LOSC dans ce stade ».